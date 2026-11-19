KPK memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian dan Analis Donny sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan dana siap pakai. Lima tersangka ditahan hingga 2 November 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan proses pemeriksaan intensif terhadap saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB). Sesi sidik ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (14 Oktober 2026) dan Kamis (19 November 2026), menandai babak baru investigasi perkara suap pengadaan.

Sekretaris Utama BNPB Rustian hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi yang disebut sebagai Saksi RUS dalam berkas perkara ini. Kehadirannya disusul oleh panggilan terhadap Analisis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua Situmeang, yang juga dimintai keterangan oleh penyidik terkait dugaan konflik kepentingan.

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Mekanisme Pemeriksaan Saksi Inti

KPK menetapkan Rustian dan Donny Situmeang sebagai saksi untuk menguak mekanisme suap atas pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP) di BNPB. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran Rustian pada Kamis (19 November 2026) setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan oleh tim penyidik.

Prosedur ini dilakukan setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13 Oktober 2026). Penangkapan tersebut merupakan langkah awal untuk mengamankan bukti dan tersangka utama sebelum melangkah ke tahap pemeriksaan saksi administratif.

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Identitas Lima Tersangka Utama

KPK telah menetapkan lima orang tersangka yang dijerat dengan pasal-pasal berat terkait tindak pidana korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan bahwa kelima tersangka tersebut sudah dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih sejak awal penahanan.

Salah satu tersangka yang paling menarik perhatian adalah Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Suharyanto. Selain Bima, KPK juga menetapkan tenaga ahli Suharyanto, Richard Erlangga, serta dua perwakilan pihak swasta, yaitu Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Durasi Penahanan dan Dasar Hukum

Penahanan terhadap para tersangka ditetapkan untuk durasi 20 hari pertama, yang berlaku mulai 14 Oktober hingga 2 November 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penahanan ini dilaksanakan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bima Setyawan disangka melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memperkuat sanksi terhadap pelaku korupsi.

Richard Erlangga diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b serta Pasal 12 huruf i dari undang-undang yang sama. Selain itu, Syifa dan Gery dituduh sebagai pemberi suap yang melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

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Dampak Kasus terhadap Pengadaan BNPB

Kasus ini mengungkap dugaan suap dalam pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP) di BNPB. Donny Immanuel Haratua Situmeang dipanggil untuk memberikan keterangan terkait alur pengadaan tersebut, meskipun materi pemeriksaan spesifik belum diungkapkan secara rinci oleh pihak KPK.

Proses hukum selanjutnya akan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan KPK. Tim penyidik akan melanjutkan investigasi untuk memperkuat bukti dan menelusuri jejak dana yang diduga disalahgunakan dalam operasi tangkap tangan sebelumnya.

KPK juga menetapkan Gabriel sebagai tersangka yang disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b serta Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan ini menambah kompleksitas jaringan korupsi yang melibatkan pihak internal pemerintah dan pihak swasta.

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat BNPB memegang peran vital dalam penanganan bencana. Transparansi dalam penggunaan dana siap pakai (DSP) sangat krusial untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam operasional lembaga tersebut di masa mendatang.