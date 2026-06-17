KPK Periksa Saksi Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi

KPK memulai pemeriksaan saksi dalam dugaan kasus pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2022-2026, dengan 11 saksi dihadirkan termasuk delapan ASN dari Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Kasus ini terkait Mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya yang telah ditetapkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah memulai proses pemeriksaan saksi dalam dugaan kasus pemerasan yang terjadi di Direktorat Jenderal Imigrasi . Kasus ini terkait dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia pada periode 2022-2026.

Sebagian besar investigation ini bersentuhan dengan peran Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026, Silmy Karim, yang menjabat sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Pada Rabu, KPK memanggil sebanyak 11 saksi untuk dimintai klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Para saksi tersebut terdiri dari pihak swasta, anggota staff operasional dan keuangan sebuah perusahaan, serta delapan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat (Kanimsus Jakbar).

Jabatan dan Fungsi para saksi ASN meliputi berbagai posisi strategis seperti Kepala Seksi Status Keimigrasian, Kepala Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kabid Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, Kasi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, serta Kasi lainnya. Sebelumnya, pada tanggal 2-3 Juni 2026, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 dalam tahun 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA.

Operasi tersebut menghasilkan 17 orang ditangkap, terdiri dari delapan penyelenggara negara atau ASN dan sembilan pihak swasta yang diduga bertindak sebagai perantara. Silmy Karim kemudian menyerahkan diri ke KPK pada 3 Juni 2026. Empat hari kemudian, pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA selama 2022-2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian beralih ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Delapan tersangka tersebut mencakup sejumlah pejabat senior dan staf di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat, seperti Silmy Karim (mantan Dirjen Imigrasi), Saffar Muhammad Godam (Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi), Jaya Saputra (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat dan mantan Direktur Izin Tinggal), Ronald Arman Abdullah (Kepala Kanimsus Jakbar), Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo (Kepala Subdirektorat Izin Tinggal), Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status ITAS), serta Gusti Benardiansyah (Staf Subdirektorat Izin Tinggal). Kasus ini menonjolkan dugaan praktik korupsi sistematis dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian, khususnya izin tinggal bagi warga asing, yang melibatkan pejabat eselon di kementerian terkait dan kantor imigrasi.

Pemeriksaan saksi yang berlanjut diharapkan dapat mengungkap lebih banyak nama dan mekanisme korupsi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir





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KPK Korupsi Izin Tinggal Warga Negara Asing Imigrasi

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