KPK Periksa Petinggi Biro Haji Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima petinggi biro haji untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji periode 2023-2024. Investigasi KPK mengungkap indikasi penyalahgunaan kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Beberapa tersangka telah ditetapkan dan ditahan.

KOMISI Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil lima petinggi biro haji pada Jumat, 10 April 2026, sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji sepanjang periode 2023-2024. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi guna memperjelas alur distribusi dan potensi penyalahgunaan kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, mengindikasikan keseriusan lembaga antirasuah dalam mengusut kasus ini. Para direktur yang dipanggil, yang mewakili berbagai biro perjalanan wisata haji, diharapkan memberikan informasi yang komprehensif mengenai mekanisme penjualan, pembelian, dan pengisian kuota, khususnya pada jalur haji khusus. Data dari investigasi awal menunjukkan adanya indikasi praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.\Para saksi yang dipanggil oleh KPK meliputi Ujang Abidin, Direktur Utama PT Biro Perjalanan Wisata Hudaya Safari; Nadjib Salim, Direktur Operasional PT BPW Helutrans Al Haadi Ziarah; Makkah Aziz, Direktur Operasional PT Bunda Asni Prima; Sheikh Muhammad Masyhur, bos PT Dena Vistama; dan Bungsu Achmad Meinur, Direktur PT Dewiserasi Indahwisata. Pemanggilan kelima tokoh ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai peran masing-masing biro perjalanan dalam dugaan praktik korupsi tersebut. Penyelidik KPK akan fokus pada upaya untuk memahami bagaimana kuota tambahan haji sebanyak 20 ribu yang diterima Pemerintah Indonesia pada tahun 2024 dari Arab Saudi didistribusikan dan dimanfaatkan. Dugaan adanya keuntungan yang diperoleh oleh biro-biro haji menjadi fokus utama dalam pemeriksaan ini. KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi dari biro perjalanan haji lainnya dalam upaya mengumpulkan bukti dan memperkuat temuan awal. Kehadiran para saksi ini sangat krusial untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi yang merugikan jemaah haji dan merusak citra penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.\Dalam perkembangannya, KPK menduga adanya keterlibatan delapan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba dalam praktik korupsi. Diduga, mereka meraup keuntungan ilegal hingga mencapai Rp 40,8 miliar. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan auditor dalam proses penyidikan. Selain itu, lembaga antirasuah juga menduga biro haji dan umrah Maktour memperoleh keuntungan ilegal sekitar Rp 27,8 miliar. Keuntungan ini diduga terkait dengan pemberian uang oleh Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, kepada sejumlah pihak di Kementerian Agama. KPK menduga Ismail memberikan uang kepada Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang merupakan staf khusus di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief. Gus Alex, Yaqut Cholil Qoumas, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan bukti yang cukup kuat terkait peran mereka dalam praktik korupsi dan telah menahan mereka selama 20 hari pertama untuk pemeriksaan lebih lanjut





