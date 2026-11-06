KPK Periksa Pejabat ATR BPN Soal Suap PT Summarecon di Bogor

KPK memeriksa dua pejabat Kementerian ATR/BPN terkait dugaan suap PT Summarecon kepada Kepala Kantah Kabupaten Bogor untuk pengurusan HGB.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan pemeriksaan intensif terhadap dua pejabat struktural di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis, 5 November 2026. Langkah ini diambil untuk mendalami Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mekanisme pengurusan Hak Guna Bangunan ( HGB) yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk. Penyidik fokus pada dugaan praktik suap dan aliran dana korupsi yang melibatkan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, sebagai bagian dari jaringan kasus korupsi lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mekanisme Pemeriksaan SOP dan Alur Dana

Kedua saksi yang diperiksa dalam lanjutan perkara ini adalah Gandhi Putra Mahardika yang menjabat sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, serta Apansah yang berposisi sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah. Juru Bicara KPK, Budi Gunawan, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses dan mekanisme pengurusan pertanahan di BPN Kabupaten Bogor dilakukan secara rinci.

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Penyidik tidak hanya menanyakan sisi teknis regulasi, tetapi juga mendalami alur penerimaan dana yang diduga berasal dari PT Summarecon Agung Tbk kepada pihak-pihak di Kantor BPN Kabupaten Bogor. Budi Gunawan menegaskan bahwa fokus utama penyidikan saat ini adalah menguak praktik suap yang diduga diberikan oleh perusahaan properti tersebut kepada Sontang Coin Manurung. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana blokir atas HGB milik PT Summarecon berhasil dibuka melalui proses-proses pertanahan tersebut.

Jaringan Tersangka dan Posisi Pejabat Kunci

Dalam perkara korupsi ini, terdapat delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dengan empat di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Para orang kepercayaan tersebut antara lain mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Fahd El Fouz atau dikenal sebagai Fahd A Rafiq. Selain itu, pihak swasta yang juga menjadi tersangka adalah Erwin dan Muhammad Fakhri yang diduga terlibat dalam ekosistem korupsi tersebut.

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Empat tersangka lainnya dalam kasus ini mencakup Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta bernama Rizal Pahlevi. Penahanan terhadap para tersangka ini sudah dilakukan sejak periode awal yaitu pada rentang waktu 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dampak Hukum dan Penyelesaian Kasus

KPK saat ini tengah memetakan sistem distribusi uang dari praktik rasuah tersebut di dalam struktur birokrasi untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan. Penyidik meminta keterangan lengkap dari saksi terkait bagaimana uang tersebut dikumpulkan dan disalurkan di lingkungan Kantor BPN Kabupaten Bogor. Langkah ini sangat krusial untuk menghubungkan antara aktivitas administrasi pertanahan dengan transaksi keuangan ilegal yang terjadi.

Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta Pasal 20 dalam undang-undang yang sama. Sementara itu, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Proses hukum ini akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi yang melibatkan pejabat publik dan sektor swasta.