KPK memeriksa saksi kunci kasus korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung, termasuk pejabat ATR BPN dan notaris.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jambi dan Sulawesi Selatan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pemeriksaan saksi ini merupakan langkah lanjutan dari penyelidikan kasus besar yang melibatkan pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Identitas Saksi dan Lokasi Pemeriksaan

KPK membuka pemeriksaan di Gedung Merah Putih Jakarta untuk H selaku Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jambi serta W selaku Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulawesi Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa kedua pejabat tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan dalam konteks kasus tersebut.

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Selain pejabat pemerintah, KPK juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU. Pemeriksaan ini menyertakan LA selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex sebagai saksi tambahan dalam kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh petugas KPK di Jakarta.

Proses Saksi di Wilayah Jawa Barat

KPK juga memanggil enam saksi untuk diperiksa di Polresta Bandung dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Daftar saksi tersebut mencakup mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan inisial GJ dan DS.

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Pejabat teknis lain yang diperiksa antara lain ZM selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, C selaku mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat juga dipanggil.

Proses penyelidikan juga menjangkau pihak swasta dengan memanggil EL selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo serta NR selaku pegawai dari perusahaan yang sama. Pemanggilan ini dilakukan untuk menggali lebih dalam keterkaitan finansial dan administratif dalam kasus tersebut.

Jejak Operasi Tangkap Tangan dan Penetapan Tersangka

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi ini terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. Tersangka terdiri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berinisial L, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM.

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Pihak swasta juga turut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA dan RP selaku perantara Summarecon. Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF, serta pihak swasta bernama E dan MF.

Rangkaian Penggeledahan di Seluruh Indonesia

Penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan untuk memperkuat bukti kasus ini. Pada 17 September 2026, petugas menggeledah ruangan pejabat Kementerian ATR BPN termasuk L, VEJ, dan A. Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi pada 18 September 2026.

Pemeriksaan fisik juga dilakukan di lokasi strategis lain. Pada 21 September 2026, KPK menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor. Dua hari kemudian, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto menjadi target penggeledahan.

Rangkaian aksi penegakan hukum terus berlanjut hingga akhir September 2026. Pada 24 September 2026, KPK menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Nganjuk. Terakhir, pada 29 September 2026, KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.