KPK Periksa Menteri ATR Nusron Wahid Terkait Suap Sertifikasi Tanah

KPK memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk diperiksa terkait dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam sertifikasi tanah serta HGB.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 4 November 2026. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan struktur internal kementerian tersebut. Fokus utama penyidik saat ini adalah mengklarifikasi dugaan setoran uang serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses sertifikasi tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Detail Pemeriksaan Wewenang Menteri di KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sesi pemeriksaan hari ini berfokus pada tugas dan kewenangan resmi yang dimiliki oleh Nusron Wahid sebagai menteri. Para penyidik mengonfirmasi secara detail bagaimana mekanisme pengambilan keputusan terkait sertifikasi tanah dan HGB berada di bawah otoritasnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah terjadi penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan jabatan dalam proses administratif yang berlangsung.

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Selain itu, penyidik juga menelusuri isu penempatan jabatan di struktur Kementerian ATR/BPN. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berkaitan erat dengan dugaan adanya setoran rutin atau setoran jabatan yang terjadi di lingkungan kementerian. Dugaan ini mencakup adanya aliran dana dari tingkat Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga ke tingkat yang lebih tinggi di struktur organisasi.

KPK juga menyelidiki keterkaitan uang yang diterima oleh orang-orang kepercayaan dari Saudara Nusron Wahid. Penyidik berusaha mengungkap bagaimana pengetahuan Nusron atas dugaan penerimaan-penerimaan uang tersebut. Fokus pertanyaan juga mengarah pada tujuan dari penerimaan dana tersebut serta bagaimana alurnya terjadi dalam praktik korupsi yang sedang diselidiki oleh pihak berwenang.

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Daftar Tersangka dan Kronologi Penahanan

Dalam perkara ini, terdapat delapan tersangka yang diidentifikasi oleh KPK. Empat dari kedelapan tersangka tersebut adalah orang-orang kepercayaan langsung dari Menteri Nusron Wahid. Identitas mereka antara lain adalah Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dengan inisial ARF, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dengan inisial FEZ, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhri.

Empat tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan pihak swasta bernama Rizal Pahlevi. KPK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap para tersangka ini untuk periode 20 hari pertama, yang berlangsung sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober 2026.

Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Langkah hukum ini diambil seiring dengan adanya alat bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam jaringan suap dan gratifikasi. Proses penahanan ini menjadi bagian dari upaya penindakan tegas terhadap praktik korupsi yang menggerogoti sektor pertanahan nasional.

Landasan Hukum dan Dampak Kasus

Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Mereka juga dituduh melanggar Pasal 606 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 49 dan Pasal 20.

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Di sisi lain, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mereka juga menghadapi tuduhan berdasarkan pasal 606 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal VII angka 49 dan Pasal 20 UU yang sama.

Pemeriksaan pertama terhadap Nusron ini menjadi langkah kritis karena penyidik masih dalam proses menganalisis keterangan yang diberikan serta menelaah alat bukti lainnya. Hasil analisis ini akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk menjerat Menteri Nusron Wahid dalam dugaan praktik korupsi yang melibatkan wewenang publik. Kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang integritas proses sertifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN ke depannya.