KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Terkait Kasus Korupsi Fadia Arafiq Senilai Rp19 Miliar

KPK memanggil mantan Wakil Bupati Pekalongan Riswadi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Bupati nonaktif Fadia Arafiq dan perusahaan keluarganya.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali mengintensifkan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq . Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah tersebut memanggil mantan Wakil Bupati Pekalongan periode 2021-2024, Riswadi (RWD), untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Pemeriksaan intensif ini dilakukan di kantor Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah, guna mendalami alur kebijakan serta dugaan intervensi yang terjadi selama masa pemerintahan Fadia Arafiq. Riswadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan, dipanggil untuk mengonfirmasi sejumlah temuan penyidik terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah setempat. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 Maret 2026 dini hari di Semarang. Dalam operasi senyap tersebut, Fadia Arafiq diamankan bersama sejumlah ajudan dan pihak-pihak terkait. Tak hanya itu, KPK juga melakukan penangkapan terhadap 11 orang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan modus operandi korupsi tersebut. Para pihak yang turut diperiksa mencakup berbagai jabatan strategis, mulai dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di RSUD Kajen, RSUD Kraton, hingga RSUD Kesesi. Keterlibatan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga tengah didalami untuk memetakan keterlibatan pihak lain secara lebih luas. Berdasarkan hasil investigasi awal, Fadia Arafiq diduga telah menyalahgunakan posisinya untuk menciptakan konflik kepentingan yang sistematis. Modusnya adalah dengan memenangkan perusahaan keluarga, yakni PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), dalam berbagai proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu anggaran 2023 hingga 2026. Nilai kerugian negara yang diduga mengalir ke kantong pribadi Fadia beserta keluarganya mencapai Rp19 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp13,7 miliar dinikmati langsung oleh Fadia dan keluarganya, sementara Rp2,3 miliar diberikan kepada Direktur PT RNB yang merupakan asisten rumah tangga (ART) bernama Rul Bayatun, dan sisa Rp3 miliar ditemukan dalam bentuk penarikan tunai. KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap pihak lain yang mungkin terlibat dalam praktik lancung ini, sekaligus memastikan seluruh bukti yang terkumpul dapat memperkuat dakwaan di persidangan nantinya. Penanganan kasus ini menjadi perhatian serius KPK karena dilakukan tepat pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, yang menunjukkan komitmen lembaga dalam menindak tegas korupsi tanpa memandang waktu





