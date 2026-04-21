KPK Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Suap Proyek Bupati Rejang Lebong

KPK kembali memanggil lima saksi, termasuk unsur kepolisian dan kejaksaan, guna mendalami kasus suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong yang melibatkan Bupati Muhammad Fikri Thobari.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) hingga saat ini terus menggencarkan pendalaman mendalam terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret petinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong . Berdasarkan keterangan resmi dari Juru Bicara KPK , Budi Prasetyo, penyidik lembaga antirasuah tersebut telah memanggil lima orang saksi kunci untuk dimintai keterangan pada Selasa, 21 April 2026, di Jakarta.

Langkah pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengungkap skema korupsi yang diduga melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Fokus utama dari pemeriksaan kali ini adalah mengonfirmasi dugaan adanya pemberian dana yang diistilahkan sebagai THR oleh Bupati kepada sejumlah pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh dalam pengaturan proyek di daerah tersebut. Para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK memiliki latar belakang yang beragam, mencakup aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara. Mereka adalah Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Ranu Wijaya selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, AKP Muslim dari Polda Bengkulu, serta Rico Andrica dari Polres Rejang Lebong. Selain dari unsur kepolisian dan kejaksaan, KPK juga memanggil satu orang saksi dari lingkup ASN, yakni Nia yang bertugas sebagai PNS di Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong. Kehadiran para saksi ini diharapkan mampu menyingkap tabir keterlibatan berbagai pihak dalam memuluskan proyek-proyek yang menjadi objek suap ijon tersebut. Kasus ini sendiri mulai mencuat ke publik pada Maret 2026, di mana KPK secara resmi menetapkan lima tersangka utama. Selain Muhammad Fikri Thobari, tersangka lainnya adalah Kepala Dinas PUPR-PKP Rejang Lebong, Harry Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta yang mewakili perusahaan berbeda, yakni Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youko Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi. Dalam rangkaian operasi penangkapan, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen penting, barang bukti elektronik, serta uang tunai dengan total nilai mencapai Rp756,8 juta. Uang tersebut ditemukan tersebar di beberapa lokasi, mulai dari mobil milik tersangka HEP hingga di dalam koper yang disembunyikan di rumah tersangka lainnya. Saat ini, seluruh tersangka telah menjalani masa penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK guna keperluan penyidikan lebih lanjut dan guna memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku hingga berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan tipikor





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bukan THR Biasa, KPK Bongkar Suap Bupati Rejang Lebong ke Oknum AparatPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KPK Cecar Jaksa dan Polisi Soal Dugaan Pemberian THR dari Bupati Rejang LebongPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KPK Periksa 5 Saksi Kasus Suap Proyek Rejang Lebong, Dua Polisi dan Jaksa Ikut DipanggilBerita KPK Periksa 5 Saksi Kasus Suap Proyek Rejang Lebong, Dua Polisi dan Jaksa Ikut Dipanggil terbaru hari ini 2026-04-21 18:17:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »

KPK Periksa Jaksa-Polisi, Dalami Pembagian THR dari Bupati Rejang LebongKPK memanggil dua anggota Polri dan dua jaksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari.

Read more »

Anggota Polri hingga Jaksa Dikorek KPK soal THR Bupati Rejang LebongSejumlah anggota Polri dan Jaksa dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran Tunjangan Hari Raya (THR) dari

Read more »

Periksa Polisi dan Jaksa di Kasus Rejang Lebong, KPK Usut Soal THR Lebaran dari BupatiBerita Periksa Polisi dan Jaksa di Kasus Rejang Lebong, KPK Usut Soal THR Lebaran dari Bupati terbaru hari ini 2026-04-22 01:25:10 dari sumber yang terpercaya

Read more »