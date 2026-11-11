KPK Periksa Kepala BPK Jawa Tengah dalam Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Bupati Pemalang.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah resmi mengagendakan jadwal pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berinisial ALH, yaitu Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan status panggilan sebagai saksi untuk memperdalam penyelidikan atas kasus dugaan pemerasan yang sedang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.

Jadwal Pemeriksaan Kepala Perwakilan BPK

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah periode 2025 hingga 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi mengenai penjadwalan tersebut kepada para jurnalis yang berkumpul di kantor pusat Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026 pukul 13:50 WIB.

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Langkah penangkapan dan pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada 28 Juli 2026. Operasi besar-besaran tersebut berhasil menangkap beberapa pihak terkait, termasuk Bupati Pemalang berinisial AW yang menjadi fokus utama penyelidikan saat itu.

Riwayat Penahanan dan Pengumuman Hasil OTT

Pada tanggal 30 Juli 2026, KPK secara resmi mengumumkan hasil dari operasi tangkap tangan yang berlangsung tiga hari sebelumnya. Dalam pengumuman tersebut, komisi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan yang saling berkaitan namun memiliki modus operandi berbeda.

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Klaster pertama menyoroti dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang serta sejumlah pihak swasta. Dalam kerangka hukum ini, KPK menetapkan AW beserta orang kepercayaannya, MH yang juga dikenal dengan nama GH, sebagai tersangka utama.

KPK menduga bahwa AW melalui perantara GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pelaku usaha swasta demi kepentingan pribadi. Berdasarkan temuan awal, GH diduga berhasil mengumpulkan dana mencapai Rp1,98 miliar dari berbagai sumber yang diminta secara tidak wajar.

Modus Pemerasan Melibatkan Staf Administrasi KPK

Klaster kedua dari perkara ini melibatkan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini diperbantukan sebagai staf administrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi, posisi yang memberikan akses terhadap informasi internal.

Penyidik menduga SBD memberikan informasi rahasia terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi sensitif tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh LBS untuk melakukan tekanan terhadap AW dengan menawarkan jasa pengurusan perkara di KPK demi mendapatkan imbalan finansial.

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Perkembangan Terakhir Pemeriksaan Saksi Pendukung

Sebelumnya, pada Selasa, 10 November 2026, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan pihak swasta lainnya sebagai saksi dalam kasus yang sama. Para saksi yang dipanggil antara lain Pelaksana Tugas Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo S, serta Bupati Sorong Selatan PK.

Dua pihak swasta dengan inisial DP dan DAD juga turut diperiksa oleh penyidik untuk melengkapi berkas bukti. Proses pemeriksaan bertahap ini bertujuan untuk mengungkap jaringan transaksi suap dan pemerasan yang melibatkan pejabat daerah dan oknum aparat di wilayah Jawa Tengah maupun Papua.