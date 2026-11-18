KPK memanggil dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN serta saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo terkait dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Bogor dengan barang bukti miliaran rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi melaksanakan serangkaian pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam perizinan Hak Guna Bangunan atau HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada para pejabat tinggi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta individu dari sektor swasta yang diduga terlibat dalam jaringan suap-menyuap tersebut.

Rutin Pemeriksaan Pejabat Dirjen ATR BPN

KPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dua Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dengan peran strategis dalam penerbitan hak atas tanah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026, untuk mengambil keterangan atas nama A yang menjabat sebagai Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Selain kedua Dirjen tersebut, KPK juga memanggil Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR BPN yang berkorespondensi dalam inisial MR sebagai saksi tambahan dalam perkara ini untuk melengkapi berkas bukti yang ada.

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Kehadiran Saksi Swasta dan Kronologi Panggilan

Proses verifikasi bukti melibatkan panggilan terhadap pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi ilegal tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK memanggil seorang pihak swasta berinisial REY sebagai saksi, namun kehadiran individu tersebut belum tercatat masuk ke dalam sistem administrasi hingga pukul 13.04 WIB pada hari pemeriksaan berlangsung. Sebelumnya, KPK pada Senin, 16 November 2026, telah memanggil sejumlah manajer dan koordinator dari PT Bela Parahiyangan Investindo seperti AAN selaku Manajer Legal, JID Manajer Pemasaran, YWK Manajer TI dan PR, SR Manajer Keuangan, serta LSP dan YS sebagai pegawai perusahaan untuk memberikan kesaksian. Langkah ini juga diikuti oleh pemanggilan A sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bogor I.

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Ekspansi Penyelidikan dan Operasi Tangkap Tangan

Penyelidikan kasus ini telah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia sejak awal operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Pada hari sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN serta tokoh politik dan swasta. Para tersangka tersebut meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan perantara RP. Kasus ini juga melibatkan mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF yang diduga kuat melakukan praktik suap untuk pengurusan legalitas tanah.

Gebyar Penggeledahan dan Barang Bukti Miliaran Rupiah

Penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan besar-besaran di berbagai lokasi strategis untuk mengamankan barang bukti dan dokumentasi pendukung. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, VEJ, dan A, serta melanjutkan pencarian di kantor Summarecon di Jakarta dan rumah tinggal L di Bekasi pada 18 September. Operasi ini terus berlanjut hingga penggeledahan di kantor Summarecon Kabupaten Bogor pada 21 September, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dua hari kemudian, serta Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk pada 24 September. Kegiatan puncak berupa penggeledahan kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan pada 29 September, seiring dengan penemuan barang bukti berupa uang yang disita oleh KPK mencapai nominal Rp106,3 miliar.