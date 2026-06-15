Kpk Periksa Direktur Batu Bara Kementerian ESDM, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Makassar, dan Lembaga Peradilan Minta Tambahan Anggaran

Berita ini mencakup tiga topik utama: pemeriksaan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM oleh KPK dalam kasus gratifikasi, penangkapan pelaku pembunuhan di Makassar, serta usulan tambahan anggaran Mahkamah Agung dan Kejaksaan untuk tahun 2027.

Waktu baca 3 menit. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Asep Permana memenuhi panggilan untuk diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi yang terkait dengan produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, Asep Permana tiba di gedung pada pukul 09.29 WIB untuk menjadi saksi dalam penyelidikan tersebut. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian yang mengatur sektor strategis batubara.

Di lokasi lain, terjadi arrestas seorang pria berinisial SHM (21) yang diduga membunuh istrinya, AN (24), dengan pisau di rumah kontrakan mereka di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Unit Reskrim Polsek Tamalate Iptu Abdul Latif mengkonfirmasi penangkapan tersebut dan menyebutkan barang bukti yang diamankan termasuk pisau, telepon seluler, dan pakaian korban. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat Minggu malam sekitar pukul 21.30 WITA. Selain kedua kejadian hukum tersebut, sejumlah lembaga peradilan juga mengajukan usulan anggaran signifikan untuk tahun 2027.

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan dana sebesar Rp10,303 triliun di luar pagu indikatif Rp16,959 triliun. Sekretaris MA Sugiyanto menjelaskan bahwa kebutuhan riil jauh melampaui pagu yang diaturnya, dengan program dukungan manajemen membutuhkan Rp16,78 triliun dan program penegakan serta pelayanan hukum Rp176,42 miliar. Sementara itu, Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp28,151 triliun dari total pagu indikatif yang ditetapkan hanya Rp15,495 triliun.

Jaksa Agung Muda Hendro Dewanto menyatakan kebutuhan ideal Kejaksaan mencapai Rp43,65 triliun, dengan alokasi untuk program penegakan dan pelayanan hukum sekitar Rp11,388 triliun serta program dukungan manajemen Rp16,763 triliun. Karena itulah mereka meminta tambahan dana yang signifikan untuk mendukung tugas dan fungsinya. Dalam perkara lain, Bupati Non-aktif Pati Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi total Rp3,8 miliar dari pelaksanaan proyek di Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan.

Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan mengungkapkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang bahwa suap tersebut berasal dari kontraktor dan pejabat pembuat komitmen, termasuk penerimaan dana sebesar Rp1,3 milar ketika Sudewo masih menjadi anggota Komisi V DPR pada period 2021-2023. Berbagai kejadian tersebut menunjukkan intensitas penegakan hukum dan kebutuhan dana di sektor peradilan serta sorotan terhadap korupsi di proyek infrastruktur





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KPK Gratifikasi Batu Bara Pembunuhan Makassar Mahkamah Agung Kejaksaan Anggaran Korupsi Infrastruktur

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