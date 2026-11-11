KPK Periksa Delapan Kepala Kantor Pertanahan Jawa Timur dalam Kasus Korupsi HGB Summarecon

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur dan saksi kunci terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sedang melaksanakan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap para pejabat strategis di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bagian dari penyidikan kasus korupsi besar yang melibatkan perusahaan properti raksasa, PT Summarecon Agung Tbk. Fokus utama penyelidikan ini adalah dugaan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Strategi Pemeriksaan Saksi Kunci

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan bagi delapan kepala kantor pertanahan serta tiga saksi tambahan untuk memperkuat bukti dalam perkara ini. Kedelapan pejabat dari lingkungan kantor pertanahan tersebut dijadwalkan menjalani interogasi di Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, guna memfasilitasi kehadiran mereka tanpa mengganggu tugas operasional harian di daerah asal masing-masing.

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Sementara itu, tiga saksi lainnya akan diperiksa langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Para saksi yang hadir di ibu kota meliputi PDC yang menjabat sebagai sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, WT sebagai asisten kepala kantor setempat, dan TW yang mewakili kepentingan hukum PT Summarecon Agung Tbk. Selain pihak-pihak tersebut, Ketua Umum GRIB Jaya dengan inisial HRM juga dipanggil untuk memberikan kesaksiannya dalam rangkaian peristiwa hukum ini.

Daftar nama lengkap atau identitas pasti dari para saksi tidak diungkapkan secara publik demi menjaga integritas proses penyidikan, namun inisial mereka telah diverifikasi oleh otoritas penegak hukum. Langkah pemisahan lokasi pemeriksaan ini menunjukkan kompleksitas jaringan relasi yang terlibat, di mana saksi-saksi di Jawa Timur memiliki keterkaitan geografis dan administratif yang erat dengan pusat kejadian di Jawa Barat.

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Riwayat Operasi Tangkap Tangan dan Penetapan Tersangka

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada tanggal 14 September 2026. Operasi tersebut berhasil menggagalkan dugaan transaksi suap terkait pengurusan hak guna bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk. Sehari setelah keberhasilan OTT tersebut, KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka tindak pidana suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Kedelapan tersangka yang ditetapkan antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta seorang perantara pihak Summarecon berinisial RP. KPK menduga bahwa keempat tersangka pertama merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW, yang menjadi simpul penting dalam struktur kekuasaan yang disalahgunakan.

Tersangka lainnya mencakup mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF. Penetapan tersangka ini menandai eskalasi serius dalam penanganan kasus korupsi sektor pertanahan, di mana keterlibatan tokoh politik dan eksekutif bisnis menunjukkan adanya kolusi sistematis yang melampaui batas birokrasi biasa.

Jadwal Penggeledahan dan Bukti Material

Dalam perkembangan penyidikan berikutnya, KPK melakukan serangkaian penggeledahan masif untuk mengamankan barang bukti fisik dan dokumen elektronik. Pada tanggal 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, serta ruangan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A. Penggeledahan ini juga menyasar sejumlah ruangan direktorat terkait lainnya di kementerian.

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Penggeledahan berlanjut ke luar kantor pemerintahan pada tanggal 18 September 2026, ketika penyidik memeriksa kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan rumah tinggal tersangka L di Bekasi. Proses pencarian bukti di kantor perusahaan properti tersebut dilanjutkan kembali di Kabupaten Bogor pada tanggal 21 September 2026, menandakan fokus investigasi yang terus bergerak menuju lokasi-lokasi krusial.

Seiring berjalannya waktu, jangkauan operasi KPK semakin luas ke berbagai wilayah strategis. Pada tanggal 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, diikuti oleh penggeledahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk sehari kemudian. Rantai penggeledahan terakhir dicatat pada tanggal 29 September 2026, yaitu di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Seluruh operasi ini didukung oleh barang bukti uang tunai senilai Rp106,3 miliar yang dirampas selama pelaksanaan tugas. Angka nominal yang sangat besar ini mencerminkan skala kerugian negara yang potensial akibat dugaan korupsi yang sedang diselidiki. KPK menegaskan bahwa setiap langkah hukum, dari panggilan saksi hingga penggeledahan, dilakukan secara ketat sesuai prosedur hukum acara pidana untuk memastikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.