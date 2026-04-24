KPK Periksa 27 Pejabat Pemkab Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 27 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama tiga hari sebagai pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan menguak konstruksi perkara secara jelas.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus menggencarkan upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo . Sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan, KPK telah memeriksa sebanyak 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama tiga hari berturut-turut, mulai dari Rabu hingga Jumat.

Pemeriksaan intensif ini dilakukan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, dengan tujuan utama untuk memperkuat alat bukti dan merumuskan konstruksi perkara secara lebih jelas dan komprehensif. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah krusial dalam mengungkap modus operandi korupsi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap, dengan rata-rata sembilan saksi diperiksa setiap harinya. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk mendalami setiap aspek kasus ini secara menyeluruh.

Keterangan yang diperoleh dari para saksi dinilai sangat penting untuk menguatkan dugaan pemerasan yang menjadi inti dari kasus ini, serta untuk menggali kemungkinan adanya penerimaan lain yang tidak sah terkait dengan jabatan dan kewenangan Gatut Sunu Wibowo. KPK tidak hanya memanggil pejabat yang sebelumnya telah diperiksa, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak lain yang dianggap memiliki informasi relevan dan keterkaitan dengan perkara tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang terlewatkan dalam proses pengungkapan kebenaran.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK berfokus pada dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung. Modus operandi yang diduga dilakukan adalah meminta sejumlah uang kepada para kepala OPD sebagai imbalan atas kelancaran proses administrasi atau persetujuan proyek-proyek pembangunan. KPK sedang berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan adanya aliran dana yang tidak sah tersebut. Selain itu, KPK juga membuka peluang untuk mengembangkan perkara ini lebih lanjut apabila ditemukan bukti tambahan selama proses penyidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak akan berhenti pada satu titik, tetapi akan terus menggali informasi dan mencari fakta-fakta baru yang dapat memperjelas gambaran keseluruhan kasus korupsi ini. Upaya pengembangan perkara ini juga bertujuan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan korupsi yang lebih luas yang melibatkan pihak-pihak lain di luar Kabupaten Tulungagung. KPK berkomitmen untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tanpa terkecuali.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di seluruh wilayah Indonesia dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keberhasilan pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan dianalisis secara mendalam oleh tim penyidik KPK.

Analisis ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses penyidikan, termasuk kemungkinan penahanan terhadap tersangka baru atau pengajuan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri. Setelah proses penyidikan selesai, KPK akan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dibawa ke persidangan. Dalam persidangan, jaksa akan menghadirkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa. KPK berharap bahwa persidangan akan berjalan secara transparan dan adil, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, KPK juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa proses pemberantasan korupsi berjalan efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi, karena masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. KPK mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada KPK apabila mengetahui adanya indikasi korupsi di lingkungan pemerintah atau swasta.

Dengan kerjasama yang baik antara KPK dan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK periksa sembilan pejabat Pemkab Tulungagung terkait dugaan pemerasanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam lanjutan penyidikan ...

Read more »

KPK Periksa 9 Pejabat Pemkab Tulungagung Terkait Kasus Dugaan PemerasanKPK kembali memeriksa sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Read more »

KPK Periksa Pj Sekda Tulungagung sebagai Saksi Dugaan Korupsi Gatut Sunu WibowoKPK memeriksa Pj Sekda Tulungagung Soeroto (SO) sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Read more »

Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati TulungagungPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KPK kembali periksa sembilan pejabat Pemkab TulungagungKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sembilan pejabat Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, sehingga yang sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus ...

Read more »

KPK periksa 27 pejabat Pemkab TulungagungKomisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama tiga hari dalam pengembangan perkara dugaan korupsi ...

Read more »