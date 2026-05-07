KPK Perdalam Kasus Pemerasan THR di Kabupaten Cilacap: Puluhan Pejabat Daerah Dipanggil Sebagai Saksi

KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah kepala dinas di Kabupaten Cilacap terkait kasus pemerasan dana THR yang melibatkan Bupati nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardo.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus bergerak cepat dalam mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah .

Pada Rabu, 6 Mei 2026, lembaga antirasuah tersebut memanggil sejumlah pejabat tinggi daerah yang menjabat sebagai kepala dinas untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Fokus pemeriksaan kali ini adalah untuk mendalami praktik pemerasan serta penerimaan dana tidak sah lainnya yang diduga kuat melibatkan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa rangkaian pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang lebih kuat untuk menjerat para pelaku. Dalam agenda pemeriksaan pada tanggal 6 Mei tersebut, terdapat empat saksi kunci yang dipanggil oleh penyidik.

Mereka adalah Wahyu Ari Purnomo yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Cilacap, Kardiyanto yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Cilacap, serta Hamzah Syafroedin yang menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Cilacap. Kehadiran para kepala dinas ini dianggap sangat krusial karena mereka merupakan bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang diduga menjadi target pemerasan dana tunjangan hari raya atau THR.

Penyidik ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana instruksi pemerasan tersebut disampaikan dan apakah terdapat tekanan psikologis atau ancaman jabatan yang digunakan untuk memaksa para kepala dinas menyetorkan sejumlah uang. Sebelum pemeriksaan pada Rabu tersebut, KPK juga telah melakukan serangkaian pemanggilan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pada hari itu, penyidik memeriksa Pelaksana Tugas atau Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, bersama enam orang saksi lainnya.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh saksi telah tiba di gedung KPK tepat waktu untuk menjalani proses pemeriksaan. Selain Plt Bupati, nama-nama lain yang diperiksa meliputi Aris Munandar selaku Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Jarot Prasojo selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.

Tak lupa, Indarto selaku Kepala Dinas Perikanan, Annisa Fabriana selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode Februari 2021, serta Budi Santosa selaku Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah juga dimintai keterangannya. Luasnya cakupan saksi yang diperiksa menunjukkan bahwa praktik pemerasan ini diduga terjadi secara sistemik di hampir seluruh instansi pemerintahan kabupaten tersebut. Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardo, sebagai tersangka.

Keduanya terjerat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Jumat, 13 Maret 2026. Operasi senyap ini dilakukan setelah KPK menerima laporan masyarakat mengenai adanya pengumpulan uang secara paksa yang dikedok sebagai kebutuhan tunjangan hari raya bagi para pejabat daerah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Sadmoko Danardo berperan sebagai eksekutor lapangan yang menjalankan perintah langsung dari Syamsul Auliya Rachman. Modus yang digunakan adalah dengan mengumpulkan para asisten dan pejabat daerah dalam sebuah pertemuan untuk menetapkan target setoran uang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Sadmoko, target pengumpulan dana THR dipatok sebesar Rp 750 juta. Target sasaran pemerasan ini mencakup 25 perangkat daerah, yang rentangnya sangat luas mulai dari instansi dinas, rumah sakit daerah, hingga pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di pelosok Cilacap. Hingga periode 9 sampai 13 Maret 2026, tercatat sebanyak 23 perangkat daerah telah menyetor uang dengan total akumulasi mencapai Rp 610 juta.

Mirisnya, dana yang dikumpulkan dari berbagai instansi pelayanan publik ini tidak digunakan untuk kesejahteraan pegawai, melainkan dialirkan untuk kepentingan pribadi Bupati Syamsul Auliya Rachman serta dibagikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, yang mencakup unsur kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah tersebut





