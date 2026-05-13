KPK Pemeriksa Fadia Arafiq Telah Mendapatkan Gambaran Lengkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki dan memeriksa dua mantan ajudan Bupati nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq. Menurut Penkumjis KPK Budi Prasetyo, penyidik KPK telah mendapatkan indikasi perbuatannya Fadia Arafiq dan bukti-bukti peninggalan yang kuat.

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, Fadia Arafiq (tengah) berjalan meninggalkan gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Fadia saat ini diperiksa bersama dua mantan ajudan Bupati nonaktif Pekalongan berinisial AS dan SH. Penyidik KPK telah mendapatkan gambaran lengkap dari pemeriksaan dua ajudan terkait aktivitas Fadia Arafiq saat menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Sebelumnya, KPK menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah pada 3 Maret 2026.

Tersangka tunggal Fadia Arafiq ditetapkan pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026





