KPK Pelajari Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Hitung Kerugian Negara

KPK akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara untuk menyesuaikan penanganan perkara korupsi dan memastikan koordinasi yang efektif dengan BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan segera melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons atas putusan MK yang berpotensi mengubah lanskap penanganan perkara korupsi di Indonesia.

Tim Biro Hukum KPK telah ditugaskan untuk mengkaji secara komprehensif putusan tersebut, dengan tujuan utama menyesuaikan strategi dan metode penanganan perkara korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kajian ini akan fokus pada beberapa aspek krusial, termasuk dampak putusan terhadap fungsi akuntansi forensik di KPK. Fungsi ini sebelumnya memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara, sehingga perubahan dalam kewenangan BPK tentu akan berdampak signifikan. KPK akan memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara korupsi tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. \Kajian yang dilakukan oleh KPK juga bertujuan untuk mengidentifikasi batasan kewenangan KPK dalam mengaudit kerugian keuangan negara pasca putusan MK. Hal ini sangat penting untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif antara KPK dan BPK dalam penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa koordinasi yang baik antara kedua lembaga negara ini akan sangat krusial dalam upaya mengungkap dan menindak pelaku korupsi. KPK juga menekankan pentingnya menghormati putusan MK tersebut. KPK akan berupaya untuk menyesuaikan prosedur dan metode penanganan perkara korupsi agar tetap sesuai dengan putusan MK. KPK selama ini kerap menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan perkara rasuah. Hal ini menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku korupsi. KPK akan memastikan bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut tetap efektif dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru pasca putusan MK. KPK juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara korupsi, termasuk dalam hal pengumpulan bukti dan analisis forensik. \Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 sendiri menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam mengaudit kerugian keuangan negara. MK menegaskan bahwa BPK berwenang untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Putusan ini juga mencakup kewenangan BPK dalam menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Dasar hukum dari putusan ini adalah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan MK ini bermula dari permohonan dua mahasiswa yang mempermasalahkan frasa “merugikan keuangan negara” yang terdapat dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para pemohon menilai bahwa frasa tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa penghitungan kerugian negara harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana. Putusan ini telah memberikan dampak signifikan terhadap cara penanganan perkara korupsi di Indonesia. Putusan ini diambil pada 9 Februari 2026. KPK berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan BPK guna memastikan efektivitas pemberantasan korupsi





