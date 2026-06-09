KPK Panggil Pemilik Maktour sebagai Saksi dalam Kasus Kuota Haji

Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro Maktour, dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji setelah sebelumnya mangkir karena menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan memanggil pemilik biro perjalanan haji dan umrah Maktour , Fuad Hasan Masyhur , untuk diperiksa dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji .

Pemanggilan dijadwalkan pekan ini setelah sebelumnya Fuad mangkir karena sedang menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Pada tanggal dua Juni dua ribu dua puluh enam KPK sempat mengirimkan surat panggilan kepada Fuad sebagai saksi, namun ia tidak dapat hadir karena berada di luar negeri. Dalam surat balasannya, Fuad menyatakan kesiapannya untuk kooperatif dan berjanji akan memenuhi panggilan ketika kembali ke Indonesia.

Pada hari dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh lima, Fuad akhirnya hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyelidikan yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Achmad Taufik Husein. Dalam konferensi pers pada delapan Juni dua ribu dua puluh enam, Taufik menjelaskan bahwa penyelidikan telah memasuki fase pemeriksaan saksi penting setelah proses penetapan kuota haji reguler selesai dan sejumlah kelompok jamaah telah kembali ke tanah air.

Ia menegaskan komitmen KPK untuk terus menelusuri semua pihak yang terlibat, meski sebagian besar kuota haji telah dipergunakan





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KPK Kuota Haji Maktour Korupsi Fuad Hasan Masyhur

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