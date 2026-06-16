KPK Panggil Pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, untuk Periksa Kasus Haji

KPK memanggil Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, yang dua kali mangkir dari pemeriksaan kasus korupsi kuota haji. Fuad diminta menyerahkan bukti medis setelah mengaku sakit pasca haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali memanggil Direktur Utama PT Maktour , Fuad Hasan Masyhur , untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2022-2024.

Pemilik Maktour Group itu dijadwalkan memenuhi panggilan pada Senin, 26 Januari 2026. Namun, sebelumnya Fuad telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik pada Juni 2026 dengan alasan kesehatan pasca menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. KPK meminta Fuad untuk segera menyerahkan bukti medis yang mendukung alasan ketidakhadirannya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik sedang meminta dokumen pendukung terkait kondisi kesehatan Fuad.

"Penyidik sedang meminta untuk bukti-bukti yang mendukung ketidakhadiran tersebut atas kondisi kesehatan FHM," kata Budi kepada wartawan pada Selasa, 16 Juni 2026. Menurut Budi, Fuad menyampaikan bahwa dirinya masih belum fit setelah menjalankan ibadah haji sehingga belum bisa hadir. Meskipun demikian, KPK belum memutuskan langkah selanjutnya, apakah akan menjadwalkan ulang pemeriksaan atau menerbitkan surat panggilan kedua.

Dalam perkara yang sama, KPK sebelumnya telah menahan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba. Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji yang melibatkan oknum pejabat Kementerian Agama. Selain itu, KPK juga menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini.

Yaqut ditahan bersama mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex pada 17 Maret 2026. Mereka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK terus mengembangkan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak swasta dan pejabat kementerian. KPK mengingatkan seluruh saksi dalam perkara ini untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa kehadiran saksi sangat penting untuk mengungkap fakta hukum secara lengkap dan benar.

"KPK mengimbau kepada saksi FHM atau saksi-saksi lainnya secara umum agar kooperatif dalam setiap panggilan penyidik, sehingga dengan hadir memberikan keterangan secara lengkap, secara benar, tentunya secara hakikat itu membantu proses hukum yang sedang berjalan di KPK, khususnya terkait dengan perkara ini, yaitu penyidikan perkara kuota haji," tegas Budi. Kasus korupsi kuota haji ini menjadi salah satu perhatian publik karena menyangkut penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak jemaah. KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan akuntabel.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi yang relevan kepada penegak hukum. Proses hukum terus berjalan, dan KPK tidak akan segan-segan menindak tegas pihak-pihak yang menghalangi penyidikan. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku korupsi di masa mendatang





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KPK Fuad Hasan Masyhur Korupsi Haji Maktour Pemeriksaan Saksi

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