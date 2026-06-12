Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Fuad Hasan Masyhur, pemilik PT Maktour, dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun. Fuad sebelumnya tidak memenuhi panggilan karena sedang di Arab Saudi untuk ibadah haji, dan pemeriksaan dijadwalkan ulang. KPK telah menetapkan empat tersangka termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan isyarat keterlibatan melalui pertemuan untuk meminta kuota tambahan di luar aturan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil pemilik PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur , terkait kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji untuk tahun 2023-2024 yang merugikan negara mencapai angka Rp1 triliun.

Fuad sebelumnya tidak bisa memenuhi panggilan karena sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Penyidik telah menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk pekan depan. KPK mengungkapkan bahwa Fuad telah mengirimkan konfirmasi secara tertulis bahwa dirinya belum dapat hadir karena masih di luar negeri untuk ibadah haji. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa saksi diharapkan可以 memenuhi panggilan pada jadwal ulang tersebut.

Fuad merupakan pemilik PT Maktour, perusahaan yang menjadi fokus dalam penyidikan terkait distribusi kuota haji tambahan. Dua tersangka yang sudah ditahan KPK包括 Ismail Adham sebagai Direktur Operasional Maktour dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri. Penyidik menduga keduanya, bersama dengan Fuad, melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melampaui batas peraturan.

Tambahan kuota tersebut seharusnya tidak melebihi 8% sesuai peraturan yang berlaku. Pertemuan tersebut diduga bertujuan untuk memperoleh jatah additional di luar ketentuan, merugikan negara dengan cara yang tidak sah. Sampai saat ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka: Ismail Adham, Asrul Azis Taba, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Fuad Hasan Masyhur masih dipanggil sebagai saksi, namun perannya terus didalami oleh penyidik.

Kasus ini menjadi salah satu penyidikan besar KPK terkait korupsi di sektor haji. Pihak KPK berharap semua pihak terlibat, termasuk Fuad, dapatعمال Lumpurfully dan transparan dalam proses hukum. Pemberantasan korupsi kuota haji menjadi prioritas mengingat besar kerugian negara dan dampaknya terhadap pelayanan haji bagi masyarakat





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