Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Kepala Kantor Bea Cukai Kudus dan pejabat terkait sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi sektor cukai yang melibatkan kerugian triliunan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal pemeriksaan terhadap saksi kunci dalam pengembangan kasus dugaan korupsi sektor cukai yang menggemparkan dunia perokokan di Indonesia. Saksi tersebut adalah NR, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, yang akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Keputusan pemanggilan ini diumumkan secara resmi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026, di Gedung Juang KPK Jakarta.

Proses Pemeriksaan Saksi di Lembaga Antirasuah

Pemeriksaan terhadap NR ini merupakan bagian dari upaya intensif KPK untuk menggali fakta-fakta baru terkait mekanisme penetapan tarif cukai di wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Selain NR, lembaga antirasuah tersebut juga memanggil Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Bea Cukai Kudus yang berinisial HSD. Kedua pejabat tinggi di lingkungan Bea Cukai Kudus ini diminta memberikan keterangan sebagai saksi untuk melengkapi benang merah kasus yang sedang diselidiki.

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Pemanggilan pejabat Bea Cukai Kudus ini menyusul serangkaian pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh KPK. Pada Senin, 23 November 2026, KPK telah memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Semarang berinisial BP serta Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VII Bea Cukai Semarang berinisial CIW. Fokus pemeriksaan pada tanggal tersebut adalah untuk mendalami kewenangan Bea Cukai Semarang dalam menetapkan tarif cukai bagi pabrik-pabrik rokok di wilayah kerjanya.

Riwayat Operasional dan Pengembangan Perkara KPK

Kasus kompleks ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Operasi tersebut berhasil menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam dugaan praktik korupsi. Sebagai tindak lanjut, pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan. Daftar tersangka yang ditetapkan saat itu mencakup Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal dan Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.

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Selanjutnya, pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengembangkan perkara dengan menerbitkan satu surat perintah penyidikan umum. Langkah hukum ini diikuti dengan penggeledahan mendadak di Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Sehari kemudian, tim penyidik KPK melanjutkan operasi penggeledahan terhadap enam perusahaan lain yang terafiliasi dengan PT Djarum di lokasi yang sama untuk mengamankan bukti-bukti fisik dan digital.

Dampak Kerugian Negara dan Tindakan Hukum Lanjutan

Pada 30 Oktober 2026, KPK melakukan penggeledahan tambahan di Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang. Tujuan utama operasi ini adalah mencari bukti konkret terkait dugaan kerugian keuangan negara di sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Angka kerugian ini menunjukkan betapa besarnya potensi dana yang bocor akibat praktik korupsi yang terstruktur.

Selain kerugian finansial yang masif, KPK juga sedang mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada sejumlah oknum di lingkungan Bea Cukai. Pemanggilan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berinisial AY, serta staf lainnya seperti IK dan PS, memperkuat upaya KPK untuk menjaring bukti-bukti aliran dana tidak wajar. Proses hukum ini akan terus berlanjut seiring dengan terselesaikannya seluruh tahapan pemeriksaan saksi dan tersangka yang telah ditetapkan.