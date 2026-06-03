KPK OTT di Imigrasi Jakarta Barat, Belasan Orang Termasuk Kepala Kantor Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat, menangkap belasan orang termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakbar Ronald Arman Abdullah. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di kementerian dan lembaga.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menginformasikan bahwa pihaknya untuk sementara telah menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan ( OTT ) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat . Operasi ini termasuk menangkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakbar, Ronald Arman Abdullah .

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini. Pengumuman tersebut disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu. Selain Ronald, Budi mengatakan KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta dalam upaya paksa yang dilakukan sejak Selasa malam. Dalam perkembangannya, tim KPK juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan Jawa Barat.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). OTT ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga. Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT di berbagai tempat, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara terkait dugaan pengaturan pajak sektor tambang. Dalam OTT tersebut, KPK menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dan mengamankan delapan orang.

Selain itu, KPK juga menangani kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, proyek kereta api di Sumatera Selatan, pengisian kuota haji di PT Maktour, serta dugaan gratifikasi di Kutai Kartanegara. Semua kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai sektor. KPK terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Dalam kasus OTT Imigrasi Jakarta Barat, KPK akan mendalami peran serta keterlibatan masing-masing pihak yang ditangkap.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya KPK dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya praktik korupsi. KPK juga mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan. Dengan adanya OTT ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

KPK akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya





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KPK OTT Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah Korupsi

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