KPK Menetapkan Silmy Karim dan Tujuh Pejabat Imigrasi Lainnya sebagai Tersangka Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama tujuh pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan penerimaan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama tujuh pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan penerimaan gratifikasi.

KPK menyebut bahwa modus operasi tersebut bermula dari instruksi Silmy Karim saat menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal warga negara asing, yang kemudian diturunkan secara berjenjang oleh direktur dan kepala subdirektorat kepada staf teknis di lapangan. KPK juga menyebut bahwa terdapat pembagian kerja yang jelas melalui alur perintah dari atas ke bawah dan sistem setoran uang dari bawah ke atas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku prihatin atas kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian tersebut. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lantas siapa penggantinya? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo belum memutuskan siapa yang bakal menggantikan Silmy.

Posisi Wamen Imipas masih akan kosong. Silmy Karim sebelumnya dielu-elukan sebagai orang bersih dan penuh prestasi, tetapi skandal korupsi seketika meruntuhkan rekam jejak panjangnya





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Silmy Karim Korupsi Imigrasi Pemasyarakatan KPK Tersangka

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