KPK Menduga Anggota DPRD Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan Bupati

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menduga anggota DPRD Kabupaten Tulungagung , Jatmiko Dwijo Saputro, mengetahui praktik dugaan pemerasan yang dilakukan oleh kakaknya, Bupati Tulungagung , Gatut Sunu Wibowo .

Dugaan ini mengemuka setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap Jatmiko sebagai saksi dalam kasus yang tengah bergulir. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyidik menduga Jatmiko, sebagai anggota keluarga dan pejabat, memiliki pengetahuan tentang praktik-praktik tersebut.<\/p>

Pernyataan ini disampaikan Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu malam, menandai perkembangan terbaru dalam kasus korupsi yang menggemparkan Kabupaten Tulungagung. Penyelidikan awal menunjukkan adanya pola yang berbeda dari kasus pemerasan lainnya yang pernah ditangani KPK. Modus operandinya, yang melibatkan surat pernyataan tanpa tanggal, berbeda dengan praktik intimidasi yang umumnya digunakan dalam kasus serupa. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan inovasi dalam praktik korupsi yang sedang diselidiki.<\/p>

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 18 orang diamankan, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan Jatmiko Dwijo Saputro. Penangkapan ini menjadi titik awal penyelidikan yang mengarah pada penetapan Gatut Sunu sebagai tersangka. Keesokan harinya, 11 April 2026, Gatut Sunu, adiknya, dan 11 orang lainnya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.<\/p>

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo, bersama dengan Dwi Yoga Ambal selaku ajudannya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2025-2026. Modus pemerasan yang diduga dilakukan Gatut Sunu melalui surat pernyataan tanpa tanggal, dengan meterai, merupakan temuan baru bagi KPK. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi terus beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk melakukan tindakan melawan hukum.<\/p>

KPK terus berupaya mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini dan memastikan semua pihak yang bertanggung jawab mendapatkan hukuman yang setimpal. Penyidik KPK juga terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik praktik pemerasan tersebut.Perbedaan mencolok dalam modus operandi kasus ini, yang tidak melibatkan ancaman mutasi jabatan atau contoh pencopotan pejabat seperti yang sering terjadi, menunjukkan tingkat kecerdikan pelaku dalam melakukan tindakan korupsi.<\/p>

KPK menekankan bahwa kasus ini merupakan tantangan baru dalam pemberantasan korupsi, yang mengharuskan mereka untuk terus mengembangkan strategi dan metode penyelidikan. KPK juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel. Operasi penangkapan dan penetapan tersangka ini merupakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di daerah.<\/p>

KPK berjanji akan terus bekerja keras untuk mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi, dengan memberikan informasi dan melaporkan segala bentuk tindakan korupsi yang mereka ketahui. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Penanganan kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.<\/p>





