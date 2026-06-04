KPK menampilkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian. Petugas menampilkan barang bukti di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

KPK menampilkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian . Petugas menampilkan barang bukti di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Barang bukti tersebut meliputi puluhan kendaraan bermotor dan sepeda, mata uang asing, serta ratusan gram logam mulia. KPK menyatakan seluruh barang tersebut akan didalami keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik. Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup.

Sejumlah pejabat disebut masuk dalam daftar tersangka, di antaranya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut. Silmy diduga terlibat praktik korupsi dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.

KPK juga menahan Wamen Imipas Silmy Karim usai menyerahkan diri. Selain itu, kedua tangan Silmy tampak sudah terborgol. Saat turun, ia hanya tertunduk ketika digiring oleh penyidik ke mobil tahanan. Dalam video yang beredar, saat tiba di KPK, terlihat Silmy irit bicara.

Ia langsung naik ke lantai 2 gedung KPK dan hanya mengatakan untuk menyelesaikan agenda





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KPK Operasi Tangkap Tangan Pemerasan Izin Tenaga Kerja Asing Pengurusan Dokumen Keimigrasian Silmy Karim

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat: KPK Sita Mobil, Valas hingga Logam MuliaKPK menyita sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Kepala Imigrasi Jakarta Barat.

Read more »

Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 4 Juni 2026: Jakarta dan Sekitarnya Didominasi Berawan TebalPada pagi hari, beberapa wilayah Jakarta diprakirakan berawan, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Read more »

Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 4 Juni 2026: Jakarta dan Sekitarnya Berawan TebalPada pagi hari, beberapa wilayah Jakarta diprakirakan berawan, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Read more »

Buru Barang Bukti Korupsi MBG, Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi di JakartaKasus yang masih dalam tahap penyidikan itu disebut melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya.

Read more »