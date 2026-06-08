KPK menahan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pembagian kuota haji 2023-2024. Dua orang tersebut adalah Komisaris PT Raudah Eksati Utama dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja. Mereka telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan telah merugikan negara.

Kemarin, KPK menahan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pembagian kuota haji 2023-2024. Dua orang tersebut adalah Komisaris PT Raudah Eksati Utama dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja.

Mereka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penyidikan ini merupakan lanjutan dari kasus korupsi dana haji yang telah berlangsung beberapa tahun. KPK telah menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa dua orang tersebut terlibat dalam praktik korupsi pembagian kuota haji. Mereka telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan telah merugikan negara.

KPK akan terus menyelidiki kasus ini dan akan menindak lanjuti jika ada bukti-bukti yang cukup. Kasus korupsi pembagian kuota haji 2023-2024 ini merupakan contoh dari praktik korupsi yang masih marak di Indonesia. KPK berkomitmen untuk menghentikan praktik korupsi ini dan akan terus melakukan penyelidikan dan tindakan lanjutan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, bersama Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan mengenai penetapan dua tersangka baru ini.

Mereka menjelaskan bahwa KPK telah menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa dua orang tersebut terlibat dalam praktik korupsi pembagian kuota haji. Mereka juga menjelaskan bahwa KPK akan terus melakukan penyelidikan dan tindakan lanjutan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pemerintahan. Dengan demikian, kasus korupsi pembagian kuota haji 2023-2024 ini dapat diatasi dan tidak akan terjadi lagi di masa depan. KPK berkomitmen untuk menghentikan praktik korupsi ini dan akan terus melakukan penyelidikan dan tindakan lanjutan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pemerintahan.

Kasus korupsi pembagian kuota haji 2023-2024 ini merupakan contoh dari praktik korupsi yang masih marak di Indonesia. KPK berkomitmen untuk menghentikan praktik korupsi ini dan akan terus melakukan penyelidikan dan tindakan lanjutan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pemerintahan





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KPK Korupsi Pembagian Kuota Haji PT Raudah Eksati Utama PT Makassar Toraja

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