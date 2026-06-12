KPK Meluruskan Narasi Hoaks tentang Tumpukan Dolar Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan narasi hoaks tentang tumpukan dolar uang Eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa foto yang beredar di sosial media tersebut bukanlah dokumentasi milik tim KPK. Dalam giat geledah di rumah Silmy, KPK menemukan barang bukti yang diamankan penyidik, termasuk sejumlah uang, perangkat perhiasan, sepeda, dan kendaraan bermotor.

Pada hari Jumat, 12 Juni 2026, foto dolar yang diklaim hasil sitaan dari mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim beredar di media sosial.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo meluruskan narasi hoaks tentang tumpukan dolar uang Eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim yang disebut satu ruangan penuh. Menurut Budi, foto yang beredar di sosial media tersebut bukanlah dokumentasi milik tim KPK. Ia menjelaskan bahwa dalam giat geledah di rumah Silmy, barang bukti yang diamankan penyidik memang menyita sejumlah uang dalam bentuk uang tunai, seperti rupiah juga mata uang asing.

Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah perangkat perhiasan, sepeda, dan kendaraan bermotor dari vespa, motor gede, hingga mobil sport. Dalam giat geledah ini, KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam perkara izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia, ihwal pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Selain Silmy, KPK menetapkan 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam dan Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra. Mereka ditetapkan dari 18 orang yang diamankan dalam OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi dan dipulangkan





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KPK Silmy Karim Pemerasan Dan Gratifikasi Kartu Izin Tinggal Tetap Kartu Izin Tinggal Terbatas OTT Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat

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