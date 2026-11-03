KPK Kembali Panggil Nusron Wahid sebagai Saksi Kasus Sengketa Blang Padang

KPK memanggil kembali Menteri ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus sengketa lahan Blang Padang. Sebelumnya, ia mangkir dari dua panggilan sidang. Simak detail selengkapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan segera diperiksa kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai saksi dalam kasus sengketa lahan Blang Padang. Pemberitahuan ini disampaikan secara eksplisit oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, untuk menegaskan bahwa penyidik siap melangsungkan proses hukum tersebut dalam waktu dekat. Pemeriksaan ini menjadi kelanjutan dari investigasi terkait akuisisi lahan strategis tersebut oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI AD) dari Masjid Raya Banda Aceh pascabencana tsunami.

Detail Panggilan dan Kehadiran Tersangka

Pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sebelumnya sempat terhambat karena ketidakhadirannya pada jadwal yang telah ditentukan oleh tim penyidik. Pada Rabu, 7 Oktober 2026, Nusron mangkir dari panggilan pertama dengan alasan memiliki agenda lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Jadwal pemeriksaan pun dijadwalkan ulang untuk Kamis, 15 Oktober 2026, namun ia kembali absen karena sedang berada di luar negeri. Hingga saat ini, KPK belum berhasil melangsungkan pemeriksaan langsung terhadapnya.

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Menanggapi kondisi tersebut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa tidak ada kendala bagi penyidik untuk memanggil kembali Nusron Wahid. Ia menegaskan bahwa pemanggilan terhadap menteri tersebut disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan dan prioritas penyidikan. Tim penyidik juga menangani banyak kasus lain sehingga penjadwalan harus memperhatikan dinamika operasional yang kompleks, termasuk kegiatan di luar kota, penyiangan, dan penggeledahan.

Latar Belakang Kasus dan Tersangka Terkait

Kasus ini melibatkan delapan tersangka yang sebagian besar merupakan orang kepercayaan atau tokoh publik yang terkait dengan kebijakan pertanahan dan proyek pembangunan. Empat dari delapan tersangka tersebut adalah orang kepercayaan langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Mereka meliputi mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, atau dikenal dengan singkatan ARF, serta Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Fahd El Fouz, alias Fahd A Rafiq atau FEZ.

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Selain kalangan politisi dan pejabat negara, pihak swasta juga turut terlibat dalam daftar tersangka kasus ini. Dua pihak swasta lainnya yang menjadi tersangka adalah Erwin dan Muhammad Fakhri. Keterlibatan mereka dalam perkara ini menjadikan investigasi KPK semakin kompleks karena menyangkut banyak pihak dengan posisi strategis dalam ekosistem birokrasi dan bisnis properti.

Prosedur Hukum dan Tuntutan Pidana

KPK telah menahan para tersangka untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung mulai 15 September hingga 4 Oktober 2026. Penahanan ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, yang merupakan fasilitas khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi tingkat tinggi. Langkah penahanan ini diambil untuk mencegah para tersangka menghindari proses hukum atau menghilangkan alat bukti.

Adrianto dan Rizal Pahlevi diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan hukum juga merujuk pada Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, serta Pasal 606 ayat (1) yang dikaitkan dengan penyesuaian pidana. Sementara itu, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dampak dan Langkah Selanjutnya dalam Kasus Blang Padang

Kasus sengketa lahan Blang Padang merupakan isu krusial yang menyoroti akuisisi tanah dari Masjid Raya Banda Aceh oleh TNI AD. Pemerintah dan pihak berwenang harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan institusi keagamaan dilindungi dengan baik. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

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Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebutkan bahwa ia telah menerima informasi bahwa pemeriksaan terhadap Nusron Wahid akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia berharap agar informasi pelaksanaan pemeriksaan dapat segera dikomunikasikan kepada publik. Langkah ini menunjukkan komitmen KPK untuk menuntaskan perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk kasus yang berkaitan dengan pengelolaan lahan strategis di Aceh.