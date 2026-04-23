KPK Kembali Panggil Khalid Basalamah dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK memanggil kembali pendakwah Khalid Zeed Abdullah Basalamah untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024. Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap praktik jual beli kuota haji tambahan dan peran pihak-pihak yang terlibat.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali memanggil tokoh agama dan pendakwah, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024.

Pemanggilan ini merupakan perkembangan terbaru dalam upaya KPK untuk mengungkap praktik-praktik yang diduga menyimpang dalam proses alokasi dan penggunaan kuota haji tambahan. Jadwal pemeriksaan telah ditetapkan pada hari Kamis, 23 April 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan tersebut, menyebut Khalid Basalamah sebagai salah satu pihak penyelenggara ibadah haji khusus yang memiliki informasi penting untuk memperdalam proses jual beli kuota haji tambahan yang sedang diselidiki.

KPK menyatakan optimisme bahwa Khalid Basalamah akan bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan. Ini bukan kali pertama Khalid Basalamah diperiksa oleh KPK dalam kasus ini. Sebelumnya, ia telah memberikan keterangan pada tanggal 23 Juni dan 9 September 2025. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Khalid Basalamah mengklaim bahwa biro haji yang ia kelola justru menjadi korban dalam skandal pembagian kuota haji tambahan.

Ia menunjuk PT Muhibbah Mulia Wisata, yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Khalid menjelaskan bahwa ia, sebagai pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, berencana memberangkatkan 100 orang jemaah haji furoda atau haji khusus, termasuk dirinya sendiri. Namun, tawaran dari Ibnu Mas’ud untuk menggunakan visa milik PT Muhibbah mengubah rencananya. Ia mengaku terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah, meskipun awalnya berencana memberangkatkan jemaah secara mandiri.

Selain memberikan keterangan, Khalid Basalamah juga telah mengembalikan sejumlah uang yang diduga berasal dari hasil korupsi kuota haji. Pengembalian uang tersebut merupakan dana yang diterima dari PT Muhibbah Mulia Wisata milik Ibnu Mas’ud. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya pengembalian dana tersebut.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah menetapkan empat tersangka, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz Taba. KPK menduga telah terjadi penyimpangan dalam pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu, yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler.

Namun, Kementerian Agama justru membagi kuota tersebut secara merata antara haji reguler dan haji khusus, masing-masing 10 ribu kuota. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024. KPK menilai bahwa Yaqut Cholil Qoumas telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri, dengan menggunakan diskresi menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Haji dan Umrah, namun mengabaikan ketentuan pembagian kuota yang seharusnya berlaku.

Alex, staf khusus Yaqut, diduga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut, serta berperan dalam aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada sejumlah pihak di Kementerian Agama. KPK menduga bahwa sejumlah pegawai hingga pimpinan di Kementerian Agama telah menerima keuntungan dari praktik pembagian kuota haji khusus ini.

Diduga sekitar 100 biro perjalanan haji telah menerima kuota tersebut, dengan jumlah yang bervariasi, dan setiap biro diduga harus membayar sejumlah uang antara US$ 2.700 hingga US$ 7.000 atau sekitar Rp 42–115 juta untuk memperoleh satu kursi





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KPK Kuota Haji Korupsi Khalid Basalamah Yaqut Cholil Qoumas

United States Latest News, United States Headlines

