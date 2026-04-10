KPK Kembali OTT, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Turut Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada tahun 2026 di Tulungagung, Jawa Timur, dengan mengamankan Bupati Gatut Sunu Wibowo. Penangkapan ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, setelah sebelumnya menangkap sejumlah pejabat daerah dan terkait kasus korupsi lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menggemparkan publik dengan operasi tangkap tangan ( OTT ) ke-10 pada tahun 2026, kali ini menyasar wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Bupati Tulungagung , Gatut Sunu Wibowo , menjadi salah satu yang dikonfirmasi KPK telah diamankan dalam operasi tersebut. Wakil Ketua KPK , Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta pada hari Jumat.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, yang menunjukkan komitmen kuat lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di berbagai daerah dan sektor. Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan menghindari segala bentuk praktik korupsi. \Sebelumnya, KPK telah aktif melakukan OTT sejak awal tahun 2026. OTT pertama dilakukan pada 9-10 Januari 2026, dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026. OTT kedua, pada 19 Januari 2026, menyasar Wali Kota Madiun, Maidi, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi. Pada hari yang sama, 19 Januari 2026, KPK juga melakukan OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati, Sudewo, yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. OTT keempat pada 4 Februari 2026, terjadi di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak. KPK juga mengumumkan OTT kelima pada 4 Februari 2026, yang melibatkan importasi barang KW atau tiruan, dengan salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Berbagai kasus ini menunjukkan kompleksitas dan beragamnya modus operandi korupsi yang dihadapi oleh KPK. OTT keenam, yang terungkap pada 5 Februari 2026, berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, dengan menetapkan Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dan Direktur Utama PT Karabha Digdaya sebagai tersangka. \OTT ketujuh, yang diumumkan pada 3 Maret 2026, bertepatan dengan bulan Ramadhan, menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka tunggal dalam kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya. OTT kedelapan, juga di bulan Ramadhan, pada 10 Maret 2026, KPK menangkap dan menetapkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, sebagai tersangka dugaan suap proyek. OTT kesembilan, yang juga terjadi di bulan Ramadhan, pada 13 Maret 2026, melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan penerimaan lainnya. Serangkaian OTT ini mencerminkan upaya intensif KPK dalam memberantas korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan dan berbagai sektor, mulai dari pajak, proyek pemerintah, hingga perizinan. Penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, menjadi penanda bahwa KPK terus bergerak dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, serta memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat dan pejabat publik tentang pentingnya menjaga integritas dan menghindari tindakan koruptif. Upaya KPK ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di seluruh Indonesia. Semua kasus ini memberikan gambaran jelas tentang pentingnya pengawasan dan pencegahan korupsi yang berkelanjutan





KPK OTT Korupsi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

