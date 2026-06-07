Rasio Ridho Sani dari Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya CSR yang terukur dan bukan sekadar greenwashing. Peluang hadir dalam Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2026 yang diadakan oleh Warta Ekonomi untuk mengapresiasi perusahaan yang berhasil}(img{CSR} yang berdampak dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani , menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan filantropi atau program sosial yang bersifat seremonial.

Dia mengingatkan pentingnya perusahaan menghindari praktik greenwashing dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebagai fondasi utama keberlanjutan bisnis. Menurutnya, perusahaan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasionalnya akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan global yang semakin kompleks.

Saya meyakini untuk menjadi perusahaan berkelas dunia salah satu kuncinya adalah menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosialnya, tegas Rasio saat hadir di acara Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2026, dikutip Minggu, 7 Juni 2027. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menghadirkan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terukur, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Daftar pemenang hadiah ini mencakup berbagai sektor, di antaranya otomotif, energi dan tambang, bahan baku, agribisnis, perbankan, asuransi,dan multifinance. PT Dharma Polimetal Tbk menerima penghargaan untuk penguatan nilai-nilai budaya korporasi melalui kontribusi positif berdampak. PT Bayan Resources Tbc diakui karena memberikan manfaat sosial dan ekonomi melalui kontribusi berkelanjutan untuk masyarakat. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dinilai berhasil memenuhi kebutuhan dasar melalui program sosial terukur dan berkelanjutan.

PT Energi Mega Persada Tbk menghargai nilai-nilai keberlanjutan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang. PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MR. DIY) mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. PT Kawasan Industri Medan menggerakkan dampak sosial melalui program pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. Harita Nickel diakui atas kontribusi berdampak terhadap pengembangan ekonomi lokal dan masyarakat.

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal melalui program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. PT Triputra Agro Persada Tbk meningkatkan kualitas hidup melalui program terukur dan relevan. PT Astra Agro Lestari Tbk membangun kemitraan pembangunan berkelanjutan melalui program masyarakat. PT Cisadane Sawit Raya Tbk membangun komunitas berkelanjutan melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur.

Di bidang perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dinilai meningkatkan pertumbuhan masyarakat dan ekonomi. PT Bank Mayapada Internasional Tbk membangun institusi yang relevan dan berdampak melalui kontribusi sosial berkelanjutan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat komitmen keberlanjutan untuk memberikan manfaat jangka panjang. PT Bank CIMB Niaga Tbk menciptakan dampak berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran lingkungan dan sosial.

PT Perta Life Insurance (PertaLife) menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri melalui dampak positif jangka panjang. PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan kontribusi signifikan melalui inisiatif keberlanjutan inovatif dan inklusif. PT Maybank Indonesia Finance menekankan inklusivitas untuk meng encouragement perawatan sosial dan lingkungan. PT Indomobil Finance Indonesia meng encouragement perawatan sosial melalui bantuan kemanusiaan dan pendidikan.

Acara ini menjadi platform bagi perusahaan-perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR dalam strategi bisnis, bukan sekadar kegiatan one-off atau proclaiming tanpa tindakan nyata. Rasio Ridho Sani juga menggariskan bahwa pengawasan terus-menerus dibutuhkan untuk memastikan program CSR benar-benar berdampak dan tidak hanya menjadi alat publik relations belaka. Kementerian Lingkungan Hidup berkomitment untuk bekerja sama dengan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk generasi mendatang.

Dengan demikian, penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi pendekatan CSR yang lebih strategis, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar operasional mereka





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