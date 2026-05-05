KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Saksi Kasus Suap Proyek Kereta Api

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Robby Kurniawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus ini telah menjerat 21 tersangka dan melibatkan berbagai proyek pembangunan kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Berita ini juga merangkum berbagai peristiwa lain, termasuk serangan Iran ke UEA, kasus korupsi di dalam negeri, dan perkembangan di dunia olahraga dan hiburan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Budi Prasetyo, menjelaskan penjadwalan ulang pemeriksaan Robby Kurniawan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Robby Kurniawan sebelumnya dipanggil untuk diperiksa pada 4 Mei 2026, namun tidak hadir. Koordinasi telah dilakukan dengan penyidik dan pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Selasa pagi, 5 Mei 2026. KPK berharap Robby Kurniawan dapat hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk memperjelas kasus ini. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Sejak saat itu, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka, termasuk dua korporasi. Proyek yang terlibat dalam dugaan korupsi ini meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Diduga telah terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Selain itu, KPK juga mengungkap adanya pihak yang menawarkan jasa pengurusan perkara dugaan suap impor barang dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Selain kasus korupsi kereta api, beberapa peristiwa lain juga menjadi sorotan. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menerima audiensi dari manajemen Taksi Green SM untuk membahas peningkatan keselamatan dan tata kelola transportasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan lomba video kreatif dan lomba karya tulis jurnalistik dengan total hadiah Rp 45 juta.

Seorang sopir truk ekspedisi ditemukan tewas di dalam kabin kendaraannya di Pekanbaru. Warga negara Indonesia (WNI) yang masuk daftar buronan Red Notice Interpol terkait kasus penipuan daring lintas negara berhasil ditangkap. Di kancah internasional, Iran menyerang kapal dan pelabuhan minyak UEA di Selat Hormuz, menyebabkan ketegangan meningkat dan harga minyak melonjak. Video viral memperlihatkan oknum polisi berpangkat AKBP merokok saat mengemudi dan merespons teguran warga dengan tidak etis.

Anggaran laundry Rp450 juta di Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) juga menjadi perbincangan publik. Perayaan ulang tahun Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, menuai kecaman karena gambar gantungan tali pada kue ulang tahunnya. Puluhan ormas Islam melaporkan Ade Armando dan Grace Natalie. UEA, Qatar, dan Bahrain bersiap mengambil langkah militer setelah serangan rudal Iran.

Di dunia olahraga, Janice Tjen akan satu pool dengan juara Grand Slam Madison Keys di WTA 1000 Italian Open 2026. Para penggemar film Shaka oh Shaka histeris menyambut kehadiran para pemerannya di Gressmall. Hizbullah kembali menyerang pasukan elite Israel di Lebanon Selatan di tengah konflik yang memanas





