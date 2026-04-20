KPK Hibahkan Aset Apartemen Senilai Rp 3,5 Miliar Hasil Rampasan Korupsi ke Lemhanas

KPK menyerahkan dua unit apartemen hasil rampasan kasus korupsi senilai Rp 3,5 miliar kepada Lemhanas untuk mendukung kegiatan pendidikan kepemimpinan nasional dan efisiensi aset negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) secara resmi menyerahkan dua unit apartemen mewah yang bernilai total Rp 3,5 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas ). Aset-aset tersebut merupakan hasil rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Penyerahan aset ini menjadi langkah nyata KPK dalam mengoptimalkan pengelolaan barang rampasan agar tidak terbengkalai dan dapat memberikan nilai manfaat yang lebih luas bagi institusi negara yang membutuhkan sarana penunjang kinerja. Dalam keterangannya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa proses pemindahtanganan aset ini dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) serta hibah yang telah disetujui secara resmi oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Daerah Khusus Jakarta. Fitroh menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen lembaga antirasuah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti. Barang rampasan hasil penegakan hukum harus dioptimalkan untuk kepentingan negara guna mendukung operasional lembaga negara, sehingga fungsi barang tersebut tidak hanya berakhir sebagai aset diam, melainkan berubah menjadi sarana strategis bagi pembangunan bangsa. Detail dari dua unit apartemen tersebut meliputi sebuah unit seluas 150 meter persegi yang berlokasi di Jalan Pintu Satu Senayan dengan taksiran nilai sebesar Rp 2,10 miliar. Selain itu, terdapat satu unit lainnya seluas 92 meter persegi yang terletak di kawasan strategis FX Residence dengan nilai unit mencapai Rp 1,42 miliar. Kedua aset berharga ini sebelumnya disita dari perkara suap yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, beserta suaminya, Hasan Aminuddin, berdasarkan putusan sah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, maka tanggung jawab pengelolaan aset tersebut kini resmi berpindah ke tangan Lemhanas. Gubernur Lemhanas, Ace Hasan Syadzily, menyambut baik penyerahan aset tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mengelola fasilitas tersebut secara profesional. Ace menekankan bahwa dua unit apartemen ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh Lemhanas. Menurutnya, aset negara hasil rampasan korupsi bukan sekadar simbol keberhasilan penegakan hukum, melainkan instrumen strategis yang memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki daya tahan tinggi terhadap praktik korupsi. Langkah ini juga menjadi simbol pengembalian kerugian negara yang dikonversi menjadi fasilitas penunjang pembangunan karakter bangsa dan penguatan ketahanan nasional di masa depan





