KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Tulungagung Terkait Kasus Pemerasan Bupati Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Penggeledahan ini fokus pada pencarian bukti tambahan terkait aliran dana dan modus operandi pemerasan yang diduga dilakukan oleh Gatut melalui ajudannya kepada para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penggeledahan yang dimulai pada hari ini, Kamis, 16 April 2026, diharapkan dapat mengungkap lebih banyak tabir terkait kasus yang telah menggemparkan publik ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari penggeledahan ini adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang krusial bagi kelengkapan berkas perkara dugaan pemerasan yang menjerat Gatut Sunu. "Benar, pekan ini penyidik melakukan penggeledahan secara bertahap di wilayah Tulungagung," ujar Budi saat dikonfirmasi. Lebih lanjut, ia merinci bahwa pada hari ini, tim penyidik KPK memfokuskan penggeledahan di tiga lokasi utama. Lokasi pertama adalah rumah dinas bupati, yang merupakan simbol kekuasaan pemerintahan daerah. Lokasi kedua adalah rumah pribadi Gatut Sunu Wibowo, yang mungkin menyimpan bukti-bukti pribadi terkait transaksinya. Lokasi ketiga yang tak kalah penting adalah rumah pribadi ajudan Gatut, Dwi Yoga, yang diduga kuat berperan sebagai tangan kanan dalam menjalankan modus operandi pemerasan tersebut. Dari hasil penggeledahan di lokasi-lokasi tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting. Salah satu temuan yang paling signifikan adalah sebuah surat pengunduran diri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang dibuat tanpa mencantumkan tanggal. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ungkap Budi, menggarisbawahi betapa seriusnya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gatut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gatut Sunu dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memaparkan kronologi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Gatut. Ia menjelaskan bahwa Gatut diduga meminta sejumlah uang kepada 16 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung. Permintaan tersebut disalurkan melalui ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, dengan total permintaan yang mencapai Rp 5 miliar. Besaran uang yang diminta dari setiap Kepala OPD bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar. Asep menambahkan bahwa permintaan ini bukan semata-mata gratifikasi, melainkan terkait dengan kebijakan penambahan dan penggeseran anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah. "Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50 persen dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD," jelas Asep dalam keterangannya di kantor KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 11 April 2026. Dalam proses pengumpulan dana ini, Gatut Sunu menginstruksikan Dwi Yoga untuk terus menagih para Kepala OPD. Bagi mereka yang belum memenuhi permintaan, akan terus didesak layaknya seseorang yang memiliki utang. Dalam menjalankan tugas penagihan ini, Dwi Yoga tidak sendirian, ia dibantu oleh ajudan bupati lainnya, Sugeng. Keduanya secara aktif menghubungi dan menagih para Kepala OPD setiap kali Bupati Tulungagung memiliki kebutuhan pribadi. KPK mengungkap bahwa uang yang berhasil diterima Gatut Sunu dari praktik pemerasan ini mencapai Rp 2,7 miliar dari total permintaan Rp 5 miliar. Uang tersebut diduga digunakan Gatut untuk berbagai keperluan pribadi, mulai dari pembelian sepatu, biaya pengobatan, hingga penyelenggaraan jamuan makan. Setiap kali Gatut memiliki kebutuhan pribadi, ia diduga kerap membebani anggaran di organisasi perangkat daerah. "Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pemkab Tulungagung," tambah Asep, menyoroti betapa luasnya penyalahgunaan dana publik tersebut. Temuan ini sekali lagi menegaskan komitmen KPK dalam membersihkan birokrasi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penggeledahan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. KPK terus berupaya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dugaan praktik pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi di daerah seperti ini tentu menimbulkan keprihatinan mendalam, namun KPK tetap optimis dapat membawa keadilan dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan. Pihak KPK juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau tindakan koruptif yang mereka saksikan. Laporan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat berharga bagi KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Komitmen untuk memberantas korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK semata, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan kerja sama yang solid, pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa. Penggeledahan yang dilakukan di Tulungagung ini merupakan salah satu bukti nyata dari kerja keras KPK dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi





KPK Bupati Tulungagung Pemerasan Gatut Sunu Wibowo Penggeledahan

Jubir KPK: Dana Pemerasan Bupati Nonaktif Gatut Sunu Diduga Mengalir ke Forkopimda TulungagungKomisi Pemberantasan Korupsi mempertontonkan empat pasang sepatu dan uang tunai ratusan juta rupiah milik Bupati Tulungagung yang terjaring OTT. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut harga empat pasang sepatu Bupati setara Rp129 juta. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengun...

Pasca-OTT Bupati Gatut Sunu, Kemendagri Turun Tangan Dampingi Pemkab TulungagungKomisi Pemberantasan Korupsi mempertontonkan empat pasang sepatu dan uang tunai ratusan juta rupiah milik Bupati Tulungagung yang terjaring OTT. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut harga empat pasang sepatu Bupati setara Rp129 juta. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengun...

KPK dalami kemungkinan Gatut Sunu peras pihak sekolah di TulungagungKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo memeras pihak sekolah ataupun kecamatan di Kabupaten ...

KPK Usut Dugaan Bupati Tulungagung Peras Kepala Sekolah hingga CamatKPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung, Jawa Timur pada 10 April dengan menangkap 18 orang, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Bupati Tulungagung Ditahan KPK: Dugaan Pemerasan dan Jual Beli JabatanKPK menahan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan korupsi. OTT dilakukan di Tulungagung, melibatkan dugaan pemerasan dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

KPK Dalami Dugaan Pemerasan Bupati Tulungagung terhadap Kepala Sekolah hingga CamatKPK mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo terhadap kepala sekolah dan camat di Tulungagung, Jawa Timur.

