KPK Geledah Rumah Silmy Karim, Sita Mobil dan Motor Mewah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah kendaraan mewah sebagai barang bukti.

Pada 5 Juni 2026, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan penggeledahan di rumah pribadi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang berlokasi di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan Silmy Karim sebagai tersangka utama. Personel Brimob bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengamankan jalannya penggeledahan guna memastikan situasi tetap kondusif dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun. Dari lokasi, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti, termasuk beberapa kendaraan mewah seperti mobil dan sepeda motor yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Barang bukti sitaan kemudian diangkut menggunakan truk towing untuk dibawa ke kantor KPK guna keperluan analisis lebih lanjut. Silmy Karim sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak yang mengurus izin tinggal WNA. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada beberapa bulan sebelumnya. Sebagai mantan pejabat tinggi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

KPK terus mengembangkan kasus ini dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Silmy, untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang memperkuat dakwaan. Langkah ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di lembaga pemerintahan, khususnya yang melibatkan pejabat tinggi. Dalam penggeledahan kali ini, KPK menyita beberapa unit kendaraan mewah, termasuk dua mobil dan tiga sepeda motor, yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi. Kendaraan tersebut diamankan sebagai bagian dari upaya penyitaan aset untuk negara.

KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang dianggap relevan dengan perkara. Proses penggeledahan berjalan lancar dan tertib, dengan pengamanan ketat dari personel Brimob. Setelah penggeledahan selesai, penyidik KPK membawa barang bukti ke gedung KPK untuk didaftarkan dan dianalisis lebih mendalam. Masyarakat diharapkan dapat mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.

KPK juga mengimbau pihak-pihak yang terkait untuk kooperatif dan tidak menghalangi proses penegakan hukum. Dengan adanya penggeledahan ini, KPK berharap kasus korupsi izin tinggal WNA dapat segera terungkap secara tuntas dan para pelaku mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku





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KPK Silmy Karim Penggeledahan Korupsi Izin Tinggal WNA

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