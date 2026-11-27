KPK menggeledah lokasi di Surabaya dan menyita bukti dalam kasus gratifikasi HGB Kementerian ATR/BPN yang melibatkan delapan tersangka senior.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melaksanakan operasi penggeledahan fisik di dua lokasi strategis di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada hari Senin tanggal 27 November 2026. Operasi tersebut dilakukan dalam rangka melanjutkan penyelidikan mendalam terhadap dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan pengurusan Hak Guna Bangunan ( HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau yang lebih dikenal sebagai Kementerian ATR/BPN. Langkah tegas ini diambil oleh penyidik senior lembaga negara tersebut untuk mengamankan barang bukti krusial yang diduga kuat menjadi kunci utama dalam membongkar jaringan korupsi yang kompleks. Penyidik tidak hanya berfokus pada satu titik, melainkan menyasar infrastruktur pendukung dan lokasi pribadi pihak-pihak yang dicalonkan sebagai tersangka dalam kasus besar ini.

Dalam pernyataan resminya, Juru Bicara KPK mengonfirmasi bahwa kegiatan penggeledahan difokuskan pada salah satu Kantor Notaris yang berada di wilayah administratif Kota Surabaya serta rumah tinggal milik pihak terkait yang juga berlokasi di kota yang sama. Tujuannya adalah untuk menemukan jejak digital dan fisik yang menghubungkan para pejabat tinggi dengan praktik suap dan gratifikasi ilegal. Tim penyidik bekerja dengan prosedur hukum yang ketat untuk memastikan setiap barang yang disita dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan kuat di kemudian hari. Mereka membawa peralatan teknologi canggih untuk menggali data elektronik dari perangkat keras yang ditemukan di lokasi tersebut.

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Hasil dari operasi penggeledahan tersebut menghasilkan sitaan berupa sejumlah Barang Bukti Elektronik (BBE) yang sangat signifikan serta berbagai dokumen pertanahan yang dianggap vital. Selain itu, penyidik juga mengamankan memo-memo tertulis yang mengindikasikan adanya pemberian uang kepada Pejabat ATR/BPN, yang merupakan komponen inti dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Dokumen catatan mengenai pengurusan pertanahan yang disita juga menjadi bahan analisis utama untuk melacak riwayat transaksi dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Juru Bicara KPK menegaskan bahwa tim forensik digital akan segera bekerja untuk memindai dan menguji semua data elektronik yang telah diamankan tersebut. Prosedur analisis ini diharapkan dapat membuka lapisan baru dari jaringan kroni yang selama ini beroperasi.

Kasus korupsi berskala besar ini telah menyebabkan KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang memiliki posisi strategis di berbagai sektor pemerintahan maupun swasta. Daftar tersangka tersebut mencakup Mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang dikenal aktif dalam politik daerah, serta Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Fahd El Fouz yang juga dikenal dengan nama panggilan Fahd A Rafiq. Dari sektor swasta, KPK menetapkan Erwin dan Muhammad Fakhri sebagai tersangka yang diduga memiliki kepentingan bisnis dengan para pejabat negara. Keterlibatan para tokoh publik dan politisi senior ini menunjukkan bahwa kasus ini menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan elit kekuasaan di Indonesia.

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Di tingkat birokrasi pemerintah, tersangka juga meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung. Dari dunia korporasi, tersangka ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, dan seorang pihak swasta bernama Rizal Pahlevi. Kedelapan tersangka ini ditetapkan statusnya setelah melalui proses penyelidikan yang intensif selama beberapa bulan. Mereka kini berhadapan dengan tuduhan berat yang dapat menjatuhkan masa depan karier mereka serta membawa konsekuensi hukum yang sangat berat. Penetapan tersangka ini menandai babak baru dalam perjuangan KPK memberantas korupsi yang melibatkan sektor pertanahan.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah melakukan tindakan penahanan terhadap seluruh delapan tersangka tersebut dengan durasi waktu yang jelas. Masa penahanan awal berlaku selama 20 hari pertama yang dimulai tepat pada tanggal 15 September dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2026. Para tersangka ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk mencegah mereka dari kemungkinan menyabotase alat bukti atau kontak dengan accomplices. Penahanan ini merupakan langkah preventif standar dalam kasus-kasus korupsi besar untuk menjamin kelancaran proses hukum selanjutnya. Masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini seiring dengan bertambahnya alat bukti dari hasil analisis forensik.

Dasar hukum yang digunakan KPK dalam menjatuhkan tuduhan kepada para tersangka sangat spesifik dan merujuk pada berbagai pasal dalam hukum pidana nasional. Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal VII angka 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau pasal 606 ayat (2) KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023.