KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kudus, Sita Dokumen Terkait Korupsi

KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kudus untuk menyita dokumen. Tindakan ini bagian dari pengembangan perkara korupsi di sektor cukai.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan aksi penggeledahan di kantor Bea Cukai yang berlokasi di Arteri Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat tanggal 30 Oktober 2026. Operasi ini dimulai sejak pagi hari dan diperkirakan berlangsung hingga siang, dengan petugas terlihat membawa sejumlah kardus dan tas koper keluar dari gedung kantor tersebut.

Rincian Operasi Penggeledahan KPK

Dalam pelaksanaan penggeledahan di Semarang tersebut, para penyidik tidak bersedia memberikan keterangan resmi mengenai kegiatan yang mereka lakukan di dalam Kantor Bea Cukai. Meskipun demikian, sumber memastikan bahwa dokumen-dokumen penting telah berhasil diamankan sebagai bukti pendukung kasus.

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Langkah penegakan hukum ini bukan merupakan kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian operasi yang lebih luas yang sedang dijalani oleh KPK. Penyidik juga telah melaksanakan penggeledahan serupa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus pada Kamis tanggal 29 Oktober 2026.

Latar Belakang dan Pengumuman SPRKND

Sebelumnya, pada tanggal 28 Oktober 2026, KPK telah mengumumkan adanya pengembangan perkara melalui penerbitan Surat Perintah penahanan atau surat perintah lain yang relevan dalam konteks penyelidikan. Tindakan hukum ini mencakup pemeriksaan di berbagai lokasi strategis yang dikaitkan dengan dugaan praktik ilegal.

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Selain Kantor Bea Cukai di Semarang dan Kudus, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum. Langkah ini menunjukkan bahwa penyelidikan melibatkan sejumlah entitas perusahaan dan instansi pemerintah yang terkait dengan administrasi cukai.

Konteks Korupsi Sektor Cukai

Insiden ini menyoroti kembali isu lama mengenai praktik korupsi yang sering disebut sebagai mafia cukai di Indonesia. Banyak pihak mengeluhkan bahwa sektor ini rentan terhadap oknum yang mengambil keuntungan secara ilegal, yang merugikan negara.

KPK berharap langkah tegas ini dapat mematahkan jaringan korupsi yang selama ini meresahkan masyarakat dan menghambat pendapatan negara dari sektor cukai. Transparansi dan penegakan hukum yang ketat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pengumpul pajak dan bea cukai.