KPK Dorong Perombakan UU Partai Politik untuk Berantas Korupsi dan Perkuat Kaderisasi

KPK menyoroti kelemahan dalam UU Partai Politik terkait pendidikan politik, kaderisasi, pelaporan keuangan, dan pengawasan. Usulan perbaikan mencakup peta jalan pendidikan politik, standar kaderisasi terintegrasi, sistem pelaporan keuangan yang transparan, dan penguatan lembaga pengawas, guna mencegah praktik korupsi dan pengkondisian proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyoroti sejumlah aspek krusial dalam Undang-Undang Partai Politik yang perlu diperbaiki demi mencegah praktik korupsi dan pengkondisian politik. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian adalah belum adanya peta jalan pelaksanaan pendidikan politik yang jelas, ketiadaan standar sistem kaderisasi yang terintegrasi, ketiadaan sistem pelaporan keuangan partai politik yang akuntabel, serta ketidakjelasan lembaga pengawas dalam undang-undang tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa seringkali terdapat pola yang berulang dalam proses politik, di mana pihak-pihak yang berkepentingan memodal calon kepala daerah. Setelah calon tersebut terpilih dan dilantik, diduga akan terjadi pengkondisian proyek dan penunjukan vendor-vendor tertentu yang menguntungkan pihak pemodal. Pengkondisian ini bertujuan untuk mengembalikan modal besar yang telah dikeluarkan sebelumnya. Oleh karena itu, KPK sangat mendorong upaya pendidikan politik melalui program yang cerdas dan berintegritas. KPK juga mendorong partai politik untuk menyusun pola kaderisasi yang benar, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Upaya perbaikan ini tercermin dalam berbagai usulan perubahan, di antaranya adalah pelengkapam Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan klausul kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik. Pelaporan ini harus mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output dari partai politik yang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diusulkan untuk merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan 36 Tahun 2010 untuk menetapkan materi kurikulum pendidikan politik sebagai acuan bagi partai politik. Selain itu, Kemendagri diharapkan dapat menyusun sistem pelaporan terintegrasi mengenai pelaksanaan pendidikan politik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun partai politik. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pembinaan umum penyelenggaraan politik dalam negeri dan demokrasi.

Penyusunan materi kurikulum dan sistem pelaporan terintegrasi oleh Kemendagri juga akan menjadi bagian dari tugas pengawasan sesuai revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008. Lebih lanjut, revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 juga mengusulkan penambahan pada Pasal 29 terkait keanggotaan partai politik, dengan klasifikasi anggota menjadi anggota muda, madya, dan utama. Persyaratan kader untuk menjadi calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur secara jelas dan berjenjang. Misalnya, calon anggota DPR berasal dari kader utama, sementara calon anggota DPRD Provinsi berasal dari kader madya. Persyaratan bagi bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah tidak hanya menekankan aspek demokratis dan terbuka, tetapi juga persyaratan asal kaderisasi partai. Hal ini juga ditambah dengan ketentuan batas waktu minimal keanggotaan partai untuk dapat dicalonkan.

Kemendagri diharapkan dapat menyusun standarisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan politik (banpol). Selain itu, ada dorongan kuat agar partai politik mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXI/2024 tentang ambang batas minimal pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui rekrutmen calon kepala daerah (cakada) yang berbasis kaderisasi. Untuk memastikan keberlangsungan kaderisasi, diusulkan pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai maksimal dua periode masa kepengurusan. Untuk memperketat akuntabilitas keuangan, diusulkan penambahan pada Pasal 34 ayat (1) huruf a, yang mewajibkan adanya iuran anggota partai dengan besaran yang disesuaikan jenjang kaderisasi, dan dicatat dalam pelaporan keuangan partai politik. Partai politik diwajibkan mengimplementasikan ketentuan ini.

Laporan keuangan partai politik juga diharapkan mengungkapkan sumbangan perseorangan, termasuk dari anggota partai yang berstatus pejabat eksekutif/legislatif, anggota biasa, dan non-anggota partai. Penting juga untuk menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha atau perusahaan. Sumbangan dari badan usaha/perusahaan harus dicatat sebagai sumbangan perseorangan dengan mencantumkan kepemilikan manfaat (beneficial ownership) badan usaha tersebut, yang secara implikatif akan menghapus Pasal 35 ayat (1) huruf c. Kemendagri diminta untuk membuat sistem pelaporan keuangan partai politik yang terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol yang dapat diakses oleh publik.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, revisi Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 diusulkan untuk mengatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dan diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan keuangan partai politik yang dikelola Kemendagri secara berkala. Diperlukan pula penambahan ketentuan sanksi pada Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2011 terkait ketidakpatuhan partai politik dalam pelaksanaan Pasal 39. Terakhir, revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2011 perlu dilengkapi dengan penetapan nama lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap partai politik, serta ruang lingkup pengawasan yang mencakup keuangan partai, kaderisasi, dan pendidikan politik.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan ini, diharapkan praktik korupsi dalam dunia politik dapat diminimalisir dan partai politik dapat berfungsi lebih optimal sebagai sarana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan yang berintegritas. Perubahan ini merupakan respons terhadap analisis mendalam terhadap pola-pola korupsi yang seringkali bersumber dari pendanaan politik yang tidak transparan dan akuntabel, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan kaderisasi internal partai. KPK berharap agar usulan perubahan ini dapat segera diimplementasikan demi mewujudkan tata kelola partai politik yang lebih baik dan berintegritas di Indonesia





