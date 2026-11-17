KPK bersama Puspom TNI memeriksa mantan Kepala BNPB Suharyanto terkait dugaan suap, benturan kepentingan, dan penunjukan vendor di BNPB.

Puspatama (Puspom) TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan pemeriksaan formal terhadap mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Suharyanto di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai lanjutan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BNPB, dengan fokus utama pada pengadaan barang dan jasa.

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Rincian Pemeriksaan di Gedung Merah Putih

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyidik KPK bekerja sama erat dengan Puspom TNI untuk memeriksa Susanto Haryanto, yang dikenal sebagai Suharyanto, selaku eks pemimpin BNPB.

Budi Prasetyo menyatakan bahwa proses pemeriksaan tersebut sudah dilaksanakan pada hari Kamis, dua hari sebelum pengumuman resmi, di Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Selain Suharyanto, pemeriksaan juga menargetkan dua pejabat lainnya yang berada di lingkaran内部 BNPB, yaitu seorang deputi dan seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim.

Kedua pejabat tambahan ini turut menjalani interogasi dalam rangkaian kegiatan penyidikan perkara korupsi yang saat ini sedang berlangsung secara intensif.

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Mekanisme Dugaan Suap dan Kickback

Penyidik memfokuskan pertanyaan dan analisis mereka pada proses serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang pernah dikelola oleh BNPB selama periode tertentu.

Kasus ini menyoroti praktik penunjukan langsung vendor atau penyedia barang dan jasa yang diduga tidak melalui prosedur kompetisi yang transparan dan adil.

Di tengah investigasi, terdapat indikasi kuat adanya benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek, yang merupakan elemen kunci dari dugaan korupsi ini.

Lebih jauh, penyidik mendalami dugaan adanya praktik pemberian kickback atau pungutan liar yang menyertai setiap penunjukan vendor dalam proyek-proyek tersebut.

Modus kickback ini diduga menjadi mekanisme utama dalam aliran dana yang tidak sah dari vendor kepada pihak-pihak tertentu di pemerintahan.

Koordinasi Intensif Antara KPK dan TNI

KPK memastikan bahwa koordinasi secara intensif terus dilakukan dengan pihak TNI dalam menangani perkara komplek ini agar tidak ada hambatan hukum.

Salah satu wujud nyata dari koordinasi tersebut adalah dilakukannya pemeriksaan saksi bersama oleh penyidik KPK dan penyidik Puspom TNI pada pekan lalu.

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Budi Prasetyo menilai bahwa proses pemeriksaan bersama tersebut berjalan dengan sangat baik dan sistematis sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pentingnya komunikasi ini terlihat dari kenyataan bahwa keterangan-keterangan krusial yang dibutuhkan oleh penyidik berhasil diperoleh dengan lancar dalam pekan ini.

Ketersediaan informasi yang lengkap dari saksi-saksi ini menjadi modal utama bagi penyidik untuk memperkuat dasar hukum dalam tahap selanjutnya.

Latar Belakang Penetapan Tersangka Sebelumnya

Sebelum pemeriksaan terhadap Suharyanto, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melaksanakan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto pada waktu itu mengonfirmasi bahwa kelima tersangka tersebut sudah diamankan dan dimasukkan ke dalam Rutan KPK untuk menjalani proses hukum.

Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Bima Setyawan, yang merupakan adik kandung dari mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Empat tersangka lainnya terdiri dari Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit.

Juga termasuk tenaga ahli Suharyanto bernama Richard Erlangga, serta dua pihak dari sektor swasta yaitu Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.