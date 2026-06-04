KPK dan Serangan Israel di Gaza, Pemerintah DKI Jakarta Menerbitkan Instruksi Gerakan Pemilahan Sampah

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyaksikan petugas yang memperlihatkan barang bukti OTT. Serangan militer Israel di Gaza terus berlanjut dan memakan korban jiwa. Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Setyo Budiyanto, menyaksikan petugas yang akan memperlihatkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia berbincang dengan petugas yang memperlihatkan barang bukti OTT. Serangan militer Israel di Kota Gaza terus berlanjut dan memakan korban jiwa. Di Kota Gaza, serangan terjadi di empat titik apartemen dalam waktu yang hampir bersamaan sebelum fajar. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya sembilan orang.

Korban tewas mencakup perempuan dan anak-anak, termasuk lima anggota dari satu keluarga. Sejak serangan Israel di Jalur Gaza meningkat pada Oktober 2023 lalu, jumlah total korban tewas mencapai sedikitnya 72.942 jiwa. Sementara, lebih dari 172.000 orang mengalami luka-luka, baik berat, sedang, maupun ringan. Ribuan warga Palestina masih dinyatakan hilang tertimbun reruntuhan.

Ada lebih dari 2 juta warga Gaza terpaksa mengungsi akibat kerusakan masif pada perumahan dan infrastruktur. Meski kesepakatan gencatan senjata diberlakukan sejak 11 Oktober 2025, militer Israel terus memperluas kontrol serta melakukan serangan yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang atau diangkut ke tempat penampungan sementara.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penguatan pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan di wilayah Jakarta. Warga diwajibkan memilah sampah rumah tangga menjadi empat kategori yakni organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun atau B3 (merah), dan residu abu-abu/hitam





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