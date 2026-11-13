KPK Dalami Proyek Jalan Sumut, Panggil Banyak Saksi Kunci

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Lembaga antirasuah memanggil jajaran pejabat dan direksi perusahaan kontraktor untuk dimintai keterangan terkait mekanisme pembangunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara intensif sedang mendalami penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Langkah penegakan hukum ini menjangkau dua entitas kunci, yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN wilayah Sumatera Utara serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Sumatera Utara. Penyelidikan ini bertujuan mengungkap mekanisme dan proses administrasi yang terjadi di balik pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

Detail Pemanggilan Saksi di Jakarta

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah tersebut telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk memberikan keterangannya. Proses pemanggilan ini dilaksanakan di Gedung Merah Putih di Jakarta selama dua hari kerja, yaitu pada tanggal 11 hingga 12 November 2026. Budi Prasetyo menegaskan bahwa fokus pemeriksaan adalah untuk menggali mekanisme pembangunan jalan di lingkungan BBPJN maupun lingkup PUPR Sumatera Utara.

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Pada Senin, 11 November 2026, komisi pemeriksaan memanggil empat individu dari dua sektor berbeda. Dari sisi pemerintah, hadir SS sebagai Bendahara BBPJN Sumatera Utara. Sementara itu, dari sektor swasta, dipanggil M sebagai Bendahara PT Dalihan Natolu dengan inisial SAM, serta M sebagai Wakil Direktur perusahaan yang sama. Selain itu, MH yang menjabat sebagai pemegang saham sekaligus Direktur PT Rona Na Mora juga hadir dalam sesi pemeriksaan tersebut.

Sesi pemeriksaan kedua dilakukan pada Selasa, 12 November 2026 dengan daftar kehadiran yang lebih panjang dan mencakup berbagai level manajemen. Dari perusahaan swasta, hadir RL sebagai Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, AH sebagai pegawai PT Dalihan Natolu, THL sebagai Komisaris PT Dalihan Natolu, M sebagai Direktur PT Ayu Septa Perdana, serta AA sebagai Koordinator Proyek PT Ayu Septa Perdana.

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Sementara itu, dari sisi instansi pemerintah, panggilan diterima oleh RAS sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III BBPJN Sumatera Utara, UH sebagai Staf Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara, dan SR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara. H yang merupakan mantan Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional BBPJN Sumatera Utara juga dipanggil. Terakhir, TF sebagai Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBPJN Sumatera Utara, NPA sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumatera Utara, H sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan BBPJN Sumatera Utara, serta YS sebagai PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara.

Daftar Tersangka yang Sudah Ditetapkan

Dalam perkembangan kasus sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka utama. Pada Kamis, 12 Oktober 2026, KPK menahan tujuh orang tersangka dalam pengembangan Operasi Tangkap Tangan atau OTT kasus ini. Penahanan dilakukan usai mereka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta setelah proses pemeriksaan berlangsung.

Empat hari kemudian, atau pada Sabtu, 14 Oktober 2026, komisi pemberantasan korupsi menetapkan lima orang tambahan sebagai tersangka. Daftar tersebut mencakup Topan Obaja Putra Ginting sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Rasuli Efendi Siregar sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua sekaligus PPK, Heliyanto sebagai PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara, Muhammad Akhirun sebagai Direktur Utama PT Dalihan Natolu, serta Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang sebagai Direktur PT Rona Na Mora.

Jauh sebelum penetapan tersangka terakhir, komisi pemberantasan korupsi telah mengumumkan pengembangan penyidikan kasus ini pada 5 Mei 2026. Pada masa itu, lembaga antirasuah juga telah mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026. Identitas mereka meliputi mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara berinisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara DE dan RP.

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Delapan tersangka awal tersebut juga mencakup mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumatera Utara berinisial TRP, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumatera Utara berinisial MM. Penetapan ini menunjukkan luasnya jaringan dugaan korupsi yang melibatkan berbagai level pejabat di instansi terkait maupun pihak kontraktor yang melaksanakan proyek jalan di Sumatera Utara.