KPK Dalami Peran Forum SATHU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 dengan memeriksa Ketua Mutiara Haji, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, terkait peran Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU). KPK juga menetapkan tersangka baru dan mengungkap kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus menggali informasi terkait dugaan korupsi kuota haji Indonesia untuk tahun 2023-2024. Pemeriksaan terhadap pendakwah dan Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah ( Mutiara Haji ), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, menjadi fokus utama dalam upaya mendalami peran Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU).

Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (23/4/2026) ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana SATHU terlibat dalam pembahasan dan pengalokasian kuota haji tambahan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan Khalid Basalamah bukanlah langkah terakhir. KPK akan terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap asosiasi-asosiasi travel haji dan umrah lainnya, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro haji, yang belum dimintai keterangan atau yang belum mengembalikan dana terkait kasus ini.

Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk menuntaskan penyelidikan secara menyeluruh dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah bergulir sejak 9 Agustus 2025, ketika KPK memulai proses penyidikan. Perkembangan signifikan terjadi pada 9 Januari 2026 dengan penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Meskipun Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, sempat dicekal ke luar negeri, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 27 Februari 2026 mengungkap kerugian keuangan negara yang sangat besar, mencapai Rp622 miliar. Temuan ini semakin memperkuat tekad KPK untuk menindak tegas para pelaku korupsi. Proses hukum kemudian berlanjut dengan penahanan Yaqut Cholil Qoumas di Rutan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, disusul penahanan Ishfah Abidal Aziz pada 17 Maret 2026.

Meskipun sempat ada permohonan dari keluarga dan status penahanan Yaqut diubah menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026, KPK kembali menetapkannya sebagai tahanan di Rutan KPK pada 24 Maret 2026. KPK terus memperluas jaringannya dengan menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, yaitu Ismail Adham, Direktur Operasional Maktour, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Penetapan tersangka baru ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pejabat tinggi, tetapi juga pada pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam dugaan korupsi ini. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan ibadah haji, yang merupakan impian dan kewajiban bagi umat Muslim. Korupsi dalam penyelenggaraan haji tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengecewakan dan merugikan calon jamaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk melaksanakan ibadah suci tersebut.

KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat





