KPK Dalami Peran Adik Bupati Tulungagung dalam Kasus Pemerasan

KPK sedang mendalami peran Jatmiko Dwi Saputro, adik kandung Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait kasus dugaan pemerasan. Jatmiko juga merupakan anggota DPRD dan turut diamankan dalam OTT. KPK berupaya mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melanjutkan pengembangan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung , Gatut Sunu Wibowo . Penyelidikan difokuskan pada peran Jatmiko Dwi Saputro , adik kandung Gatut yang juga menjabat sebagai anggota DPRD. Informasi dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK , Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa Jatmiko turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ( OTT ) dan saat ini berstatus sebagai saksi.

KPK menduga bahwa Jatmiko, selain memiliki hubungan keluarga dengan Gatut, juga mengetahui praktik-praktik yang diduga dilakukan oleh sang kakak. Asep menjelaskan bahwa keterangan Jatmiko sangat dibutuhkan untuk mengungkap pola pemerasan yang diduga dilakukan Gatut Sunu, serta untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Penyidik berupaya untuk mendalami sejauh mana Jatmiko mengetahui tindakan yang dilakukan Gatut Sunu, dengan harapan dapat mengungkap lebih banyak fakta dan informasi terkait kasus ini. Proses penyidikan terus berjalan untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.\Kasus ini berawal dari OTT KPK pada tanggal 10 April 2026, yang berhasil mengamankan 18 orang. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu, 11 April 2026. Dalam konstruksi perkara, Gatut Sunu diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Modus operandi yang digunakan adalah dengan meminta para pejabat menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal, yang kemudian digunakan sebagai alat kontrol. Lebih lanjut, Gatut Sunu diduga meminta setoran uang kepada setidaknya 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik secara langsung maupun melalui ajudannya. Penagihan uang tersebut dilakukan secara berulang. Selain itu, Gatut Sunu juga diduga terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa, termasuk menentukan pemenang lelang dan meminta jatah hingga 50 persen dari nilai anggaran di beberapa OPD. Hal ini menunjukkan betapa luasnya praktik korupsi yang diduga dilakukan oleh Gatut Sunu Wibowo, yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.\Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat daerah dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. KPK terus berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, memeriksa saksi-saksi, dan mengungkap jaringan korupsi yang terlibat. Upaya pemberantasan korupsi ini sangat penting untuk menjaga integritas pemerintahan daerah dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. KPK juga berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menangani kasus ini, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penyelidikan terus dilakukan dengan hati-hati dan cermat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat diharapkan tetap mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi dan memberikan informasi jika memiliki bukti atau mengetahui adanya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan





