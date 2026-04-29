KPK Dalami Dugaan Suap Pengusaha Rokok ke Oknum Bea Cukai

KPK terus menyelidiki dugaan suap dari pengusaha rokok Jawa Tengah dan Timur kepada oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengurusan pita cukai dan importasi barang. Enam tersangka telah ditetapkan, termasuk pejabat DJBC dan pengusaha rokok.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus mendalami dugaan praktik suap yang melibatkan pengusaha rokok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penyelidikan intensif ini difokuskan pada pengungkapan modus operandi pemberian uang yang diduga dilakukan untuk mempermudah proses pengurusan pita cukai dan importasi barang. KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci, termasuk para pimpinan perusahaan rokok, guna mengumpulkan bukti dan informasi yang lebih lengkap terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi ini. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik masih berupaya untuk memastikan jumlah pasti penerimaan yang dilakukan oleh DJBC.

Hal ini dilakukan mengingat banyaknya indikasi pengusaha rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diduga melakukan penyetoran dana untuk kelancaran pengurusan cukai. Budi menjelaskan bahwa tim penyidik sedang menganalisis data yang diperoleh untuk menentukan apakah seluruh penyetoran tersebut merupakan bentuk suap atau pemberian uang kepada oknum-oknum di DJBC dalam konteks pengurusan pita cukai. Untuk itu, keterangan langsung dari masing-masing pengusaha rokok sangat dibutuhkan untuk memperjelas situasi dan mengungkap kebenaran di balik dugaan praktik korupsi ini.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa kasus yang ditangani KPK di DJBC tidak hanya terbatas pada importasi barang yang melibatkan perusahaan forwarding. Fokus penyelidikan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pengurusan cukai, baik itu jalur importasi barang maupun jalur cukai itu sendiri. Pengurusan cukai yang dilakukan oleh para pengusaha yang produknya dikenakan pita cukai menjadi perhatian utama, mengingat keberadaan produk-produk tersebut dibatasi oleh regulasi tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa KPK berupaya untuk mengungkap praktik korupsi secara komprehensif, tidak hanya pada satu aspek tertentu saja. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memperbaiki sistem pengawasan di DJBC. KPK berkomitmen untuk menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, tanpa terkecuali. Upaya ini sejalan dengan misi KPK untuk memberantas korupsi di seluruh wilayah Indonesia dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Selain itu, KPK juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Rizal (Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026), Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC), Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen DJBC), John Field (Pemilik PT BR), Andri (Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR), dan Dedy Kurniawan (Manager Operational PT BR).

Rizal, Sisprian, dan Orlando disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, John, Andri, dan Dedy disangkakan melanggar Pasal 605 ayat 1 a dan b dan Pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, Rizal, Sisprian, dan Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 20 jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penetapan tersangka ini merupakan langkah signifikan dalam proses hukum kasus dugaan suap dan gratifikasi di DJBC. KPK akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku dan mengembalikan aset negara yang diperoleh secara tidak sah





