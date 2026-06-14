KPK Dalami Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Suap Impor Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di Ditjen Bea dan Cukai, termasuk mendalami dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan konsultan PT Blueray.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam perkembangan terbaru, penyidik mendalami dugaan adanya upaya perintangan penyidikan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap Iskandar Sitorus menjadi sorotan karena penyidik tengah menelusuri informasi yang diduga berkaitan dengan upaya menghambat proses penyidikan perkara korupsi yang sedang berjalan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Iskandar dilakukan untuk menggali informasi terkait dugaan pengumpulan data atau materi pemeriksaan saksi yang berpotensi mengarah pada upaya perintangan penyidikan. Menurut Budi, penyidik saat ini masih mendalami berbagai keterangan yang diperoleh guna mengetahui apakah terdapat pihak-pihak tertentu yang berusaha mengganggu proses penegakan hukum dalam kasus tersebut.

"Mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara ini, yang diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan," kata Budi pada Minggu, 14 Juni 2026. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun. KPK menjelaskan bahwa Iskandar Sitorus diketahui bertindak sebagai konsultan PT Blueray, perusahaan yang terseret dalam perkara dugaan suap pengurusan impor di Ditjen Bea dan Cukai.

Dalam kasus ini, tiga orang dari PT Blueray, termasuk pemilik perusahaan John Field, telah berstatus terdakwa. Budi menegaskan setiap keterangan yang diberikan saksi akan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan perkara, termasuk untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Selain mendalami pokok perkara dugaan suap impor, KPK juga membuka kemungkinan penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai tindakan yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi. Dengan penerapan pasal ini, KPK ingin memastikan tidak ada upaya dari pihak mana pun yang mencoba menghalangi jalannya proses hukum. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk dengan menindak tegas setiap bentuk obstruksi keadilan.

Pengembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan oknum yang diduga memiliki akses dan pengaruh di lingkungan bea cukai. KPK terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup. Masyarakat diimbau untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan setiap indikasi pelanggaran. Ke depannya, KPK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan tidak segan menerapkan pasal berlapis jika ditemukan bukti kuat adanya perintangan penyidikan.

Kasus dugaan suap impor ini memperkuat komitmen KPK dalam membersihkan institusi negara dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. Dengan pengusutan yang transparan dan akuntabel, diharapkan efek jera dapat tercipta dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum semakin meningkat





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KPK Suap Impor Bea Cukai Perintangan Penyidikan Korupsi

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