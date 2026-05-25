KPK Dalami Dugaan Korupsi di Pengadilan Negeri Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendalami pengurusan permohonan eksekusi riil yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya. Ketiga saksi dimintai keterangan untuk mengungkap lebih jauh proses permohonan eksekusi perkara tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menuntaskan dugaan praktik korupsi yang melibatkan lembaga peradilan dan pihak swasta. Selain mantan pejabat dan pegawai pengadilan, KPK juga memeriksa seorang pihak swasta berinisial OUW.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Depok yang menjadi fokus penyelidikan KPK. DPW dan RVL, mantan pejabat pengadilan, diperiksa KPK karena keterangan mereka dianggap krusial untuk mengungkap alur permohonan eksekusi. Saksi lain berinisial ISF, yang saat ini menjabat sebagai Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Negeri Depok, juga turut diperiksa.

Keterangan dari ketiga individu ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur dan potensi penyimpangan dalam penanganan permohonan eksekusi riil yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya. PT Karabha Digdaya sendiri merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan, bergerak di bidang pengelolaan properti dan jasa rekreasi. Permohonan eksekusi riil yang diajukannya menjadi titik awal penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi di lingkungan PN Depok.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 5 Februari 2026 di Kota Depok. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan. Sehari setelah operasi tersebut, KPK mengumumkan penangkapan tujuh orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, seorang pegawai pengadilan, serta seorang direktur dan tiga pegawai PT Karabha Digdaya. Penangkapan ini menjadi indikasi awal adanya jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak.

KPK kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Depok. Para tersangka tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan, juru sita Pengadilan Negeri Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma.

Selain kasus suap terkait sengketa lahan, KPK juga menetapkan Bambang Setyawan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data tersebut menunjukkan adanya penerimaan uang sebesar Rp2,5 miliar dari PT Daha Mulia Valasindo oleh Bambang Setyawan. Dugaan gratifikasi ini menambah daftar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pejabat tinggi di PN Depok, menunjukkan kompleksitas dan luasnya praktik korupsi yang tengah diusut KPK.

Bank Indonesia dan Polda Banten juga terlibat dalam kasus ini karena peran mereka dalam menjalankan tugas pemerintah dan mengawasi kegiatan ekonomi. KPK juga memeriksa kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut. KPK juga membongkar dugaan korupsi hakim Depok terkait percepatan eksekusi lahan, melibatkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta pihak swasta.

KPK menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis





