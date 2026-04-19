KPK Dalami Catatan Suap Impor Bea Cukai, Jaringan Lebih Luas Diduga Terlibat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah intensif mengusut kasus dugaan suap impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Penyelidikan semakin dalam dengan ditemukannya catatan penting dari para tersangka yang diduga mengungkap adanya pengondisian jalur impor dan aliran dana bulanan sebesar Rp 7 miliar. KPK telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk oknum pejabat DJBC dan pihak swasta, serta terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) secara intensif mendalami sebuah catatan penting dalam investigasi kasus dugaan suap impor barang yang melibatkan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Catatan yang diduga berasal dari para tersangka dalam perkara ini menjadi kunci krusial bagi penyidik antirasuah.

'Catatan tersebut tentu sangat membantu dalam proses penyidikan ini, dan catatan yang sudah didapatkan,' ujar Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konfirmasinya pada Minggu, 19 April 2026. Meskipun Budi tidak merinci isi pasti dari temuan berharga ini, dugaan mengarah pada kepemilikan catatan tersebut oleh Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, yang juga salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap impor barang.

Menurut Budi, catatan ini akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam jaringan suap impor barang. Langkah ini dilakukan guna melengkapi berbagai bukti yang dibutuhkan oleh tim penyidik dalam upaya pengusutan tuntas kasus di lingkungan DJBC. Dugaan KPK mengarah pada adanya aliran dana bulanan sebesar kurang lebih Rp 7 miliar yang diterima oleh sejumlah pegawai DJBC. Dana tersebut diduga kuat terkait dengan upaya memanipulasi proses pengondisian impor barang yang masuk ke Indonesia.

KPK menegaskan bahwa penyelidikan ini masih terus berlanjut dan tidak akan berhenti pada individu-individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Fokus utama adalah mengungkap seluruh rangkaian kejahatan dan pihak yang bertanggung jawab. Kasus ini berawal dari adanya dugaan kerja sama terlarang antara oknum pegawai dan pejabat di lingkungan DJBC dengan pihak perusahaan importir, yaitu PT Blueray Cargo. Mereka diduga secara bersama-sama melakukan pengaturan terhadap jalur importasi barang yang masuk ke tanah air sejak Oktober 2025.

Mekanisme pengaturan yang diduga dilakukan adalah dengan menyusun aturan atau rule set sebesar 70 persen untuk mengondisikan jalur merah. Jalur merah ini biasanya mengindikasikan barang yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam. Data yang telah diatur tersebut kemudian diteruskan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk dimasukkan ke dalam mesin targeting atau alat pemindai barang. Praktik ini diduga mengakibatkan sejumlah barang impor milik PT Blueray tidak melalui pemeriksaan fisik secara menyeluruh, membuka celah bagi masuknya barang ilegal atau palsu ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh petugas.

Hingga kini, KPK telah menetapkan total tujuh tersangka dalam skandal suap impor di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan. Para tersangka tersebut meliputi: Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC; Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan; Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen; John Field, pemilik Blueray Cargo; Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo; Dedy Kurniawan, Manajer Operasional Blueray Cargo; serta Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan DJBC. Penangkapan Budiman Bayu Prasojo sendiri dilakukan oleh KPK di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, pada tanggal 26 Februari 2026, yang menandakan perkembangan signifikan dalam penyidikan kasus ini. Perkembangan terbaru ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor kepabeanan, yang berdampak luas pada perekonomian negara dan keamanan barang yang masuk





KPK Suap Bea Cukai Impor Barang Korupsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

