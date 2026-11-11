KPK Cermati Proyek Jasa Influencer Rp 14,69 Miliar untuk PT Rans Animasi Indonesia

KPK cermati pengadaan jasa influencer Rp 14,69 miliar untuk PT Rans Animasi Indonesia. Temuan ICW soal delapan paket proyek kementerian jadi sorotan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menaruh perhatian terhadap pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp 14,69 miliar yang diterima PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui milik Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Isu ini mencuat setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait alokasi anggaran tersebut menjadi perhatian publik.

Berdasarkan informasi yang beredar, PT Rans Animasi Indonesia memperoleh delapan paket proyek dari dua kementerian sepanjang tahun anggaran 2024 hingga 2026. Sorotan atas rangkaian proyek itu membuat KPK memutuskan untuk mencermati dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Also read Kontrak Influencer PT Rans Animasi Indonesia Rp14,7 Miliar dari Dua Kementerian

Mekanisme Pemeriksaan Dugaan Korupsi oleh KPK

KPK akan terlebih dahulu menelaah temuan ICW untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam proses pengadaan.

Budi Prasetyo mengatakan pihaknya perlu menelaah lebih lanjut temuan tersebut sebelum menentukan langkah. Ia menyampaikan pernyataan itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (10/11).

Advertisement

Menurut Budi, KPK perlu memastikan apakah persoalan ini masuk dalam ranah kewenangan lembaga antirasuah. Penentuan itu menjadi dasar apakah KPK dapat menindaklanjuti kasus tersebut atau tidak.

Pandangan KPK soal Pasal 12 huruf i UU Tipikor

Budi menegaskan dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa disimpulkan hanya dari adanya proyek yang diterima perusahaan milik seorang penyelenggara negara. Pasal tersebut mengatur larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang berkaitan dengan jabatannya.

Karena itu, KPK harus lebih dulu mengidentifikasi dan menguji seluruh unsur yang diatur dalam pasal tersebut. Budi menyebut pemeriksaan ini penting agar setiap unsur benar-benar terbukti sebelum disimpulkan sebagai pelanggaran.

Budi juga menilai langkah pertama yang penting adalah mendorong institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Evaluasi tersebut mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pengadaan.

Advertisement

Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya pada tahap pemilihan atau penunjukan penyedia. Budi menekankan pemeriksaan juga perlu menelusuri pelaksanaan pekerjaan serta hasil akhir pengadaan.

Budi menambahkan bahwa berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu sektor dengan kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus diperkuat sejak awal proses pengadaan.

Dampak Temuan ICW bagi Pengawasan Anggaran

Temuan ICW ini menjadi pengingat bagi publik bahwa alokasi anggaran negara perlu diawasi secara terbuka. Kasus PT Rans Animasi Indonesia menunjukkan pentingnya pemeriksaan sejak tahap perencanaan proyek pemerintah.

Sejauh ini, KPK belum menyatakan adanya tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Lembaga itu masih menelaah temuan ICW dan memastikan kewenangannya sebelum menentukan tindak lanjut.