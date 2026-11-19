KPK menetapkan tiga tersangka korupsi pengadaan acara HUT Klaten ke-222. Bupati Klaten dan pejabat BPK menjadi tersangka dalam skema suap dan pungutan liar.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam proses pengadaan acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil investigasi, lembaga antirasuah tersebut menduga adanya penyalahgunaan wewenang yang melibatkan penyetoran uang dari setiap kecamatan ke pihak-pihak terkait sebagai syarat penyelenggaraan kegiatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa skema ini telah dibongkar melalui penyelidikan intensif yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Mekanisme Pungutan Hingga Rp50 Juta

KPK menyatakan bahwa terdapat mekanisme pembayaran rutin yang diminta dari setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten. Menurut keterangan resmi, jumlah uang yang diminta untuk kutipan masing-masing kecamatan berkisar di angka Rp50 juta. Angka spesifik ini menjadi salah satu poin krusial dalam bukti awal yang memperkuat dugaan adanya praktik pemerasan sistematis dalam struktur pemerintahan daerah setempat.

Also read KPK Usut Proyek di Satpol PP, Damkar, dan 16 Dinas di Klaten

Investigasi KPK saat ini sedang mendalami teknis permintaan uang tersebut. Para penyidik tengah memeriksa apakah permintaan dana langsung berasal dari Bupati Klaten kepada setiap camat, atau terdapat pihak lain yang berperan sebagai perantara. Penyidikan juga menyoroti apakah terdapat penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan di luar mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku umum.

Profil Tiga Tersangka Korupsi

KPK secara resmi mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten untuk Tahun Anggaran 2025-2026. Tersangka pertama adalah Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) yang menjabat sebagai Bupati Klaten periode 2025-2030. Tersangka kedua adalah Ahmad Luthfi (ALU) yang menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah.

Advertisement

Tersangka ketiga adalah Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) yang berasal dari kalangan pihak swasta. KPK mengungkap bahwa terdapat dugaan penunjukan langsung kepada pihak swasta oleh MAW tanpa melalui proses dan mekanisme yang semestinya. Tindakan ini diduga menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang melibatkan interaksi antara pejabat publik dan mitra swasta dalam pengadaan kegiatan daerah.

Lima Klaster Penyalahgunaan Wewenang

Selain kasus pengadaan acara, KPK mengungkap adanya lima klaster dugaan korupsi yang terjalin dalam ekosistem pemerintahan Kabupaten Klaten. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap untuk pengondisian audit oleh BPK. Klaster kedua melibatkan pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Klaster ketiga menyoroti isu perizinan tambang galian C yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dua klaster lainnya menyangkut skema keuangan daerah yang tidak sehat. Klaster keempat menyoroti setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke pihak tertentu. Klaster kelima berkaitan dengan setoran terkait upah pungut yang dipaksakan kepada unit-unit kerja di bawah pemerintah daerah. Rangkaian klaster ini menunjukkan betapa luasnya jaringan korupsi yang telah mengakar.

Dampak dan Langkah Seterusnya

Penetapan tersangka ini menandai langkah serius KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah. Kasus ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan acara maupun perizinan akan mendapat sanksi tegas. KPK akan melanjutkan penyidikan untuk menggali lebih dalam keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin masih belum terungkap.

Advertisement

Proses hukum selanjutnya akan melibatkan penahanan tersangka dan pengambilan barang bukti pendukung. Hasil investigasi ini juga dapat membuka kasus-kasus serupa di daerah lain yang memiliki pola korupsi mirip. Masyarakat dan stakeholder terkait diharapkan dapat memberikan informasi tambahan jika menemukan indikasi praktik korupsi yang masih terselubung.