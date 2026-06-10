KPI Daerah Terhambat Kendala Sekretariat dan Anggaran, Presiden Perintahkan Mendagri Atasi Masalah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menghadapi tiga keluhan utama yaitu terkait keberadaan sekretariat yang dipimpin ASN, keterbatasan anggaran, dan proses hibah yang terhambat karena melekat pada dinas diskominfotik. Padahal, UU Penyiaran dan SE Mendagri telah mengatur dukungan anggaran danpersonel. Presiden telah memerintahkan Mendagri untuk memberikan solusi, dan KPI Pusat telah menetapkan standar anggaran minimum. Gubernur Jakarta telah contohkan dengan hibah Rp 5,3 miliar.

Miris rasanya mendengar lembaga negara yang bersifat independen terseok-seok menjalankan tugasnya dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 8 Ayat 3 Huruf a UU 32/2002 tentang Penyiaran) karena tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah dihimpun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk keperluan rapat koordinasi nasional tahun 2025, setidaknya ada tiga hal yang menjadi keluhan KPI Daerah. Pertama, meminta adanya lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris/kepala sekretariat yang dijabat aparatur sipil negara (ASN, dalam hal ini pegawai negeri sipil). Kedua, keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemda mengakibatkan alat kelengkapan dan fasilitas pemantau menjadi terbatas sehingga pengawasan terhadap konten-konten yang diproduksi oleh lembaga penyiaran tidak berjalan efektif.

Ketiga, anggaran KPI Daerah yang melekat pada dinas komunikasi, informatika, dan stastistik (diskominfotik) ternyata menyulitkan proses pemberian dana hibah, dan ditambah proses pencairannya harus mengikuti alur kas diskominfotik. Ironisnya, keluhan tersebut masih terjadi pada DIM tahun ini, dan diprediksi problematika tersebut akan terus muncul selama Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, pembahasan mengenai RUU tersebut sudah berlangsung sejak periode DPR tahun 2009-2014 dan hingga sekarang (periode 2024-2029) belum juga rampung.

Sesungguhnya Pasal 9 Ayat 4 UU 32/2002 tentang Penyiaran telah mengamanatkan untuk membentuk sekretariat yang dibiayai negara. Sementara dalam Ayat 6 ditegaskan bahwa pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, ketiga keluhan yang telah tertulis di atas muncul akibat terbitnya Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

PP tersebut adalah peraturan pelaksana dari UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah bermaksud ingin perangkat daerah lebih efisien dan efektif, tetapi berefek negatif bagi lembaga independen KPI khususnya di daerah atau KPID. Sebenarnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengantisipasi PP No 18/2016 itu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/2930/sj tanggal 22 Juni 2017 perihal Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID).

Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa pemda wajib mendukung pelaksanaan tugas KPI Daerah yang dibebankan kepada APBD melalui mekanisme dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, untuk mendukung tugas-tugas administrasi, terutama administrasi keuangan pada sekretariat KPI Daerah, gubernur menugaskan PNS untuk membantu sekretariat KPI Daerah. Meskipun sudah ada SE Mendagri, faktanya tidak semua gubernur melaksanakannya. Akhirnya, KPI Pusat menyampaikan persoalan tiga keluhan tersebut kepada presiden dengan Nomor Surat 195/KPI/HK.02.01/02/2024.

Apa yang disampaikan KPI Pusat direspons oleh presiden dengan mengeluarkan Surat Nomor B.0153/Seskab/Polhukam/03/2024 yang memerintahkan kepada Mendagri melakukan langkah-langkah untuk memberikan dukungan anggaran dan kesekretariatan yang lebih baik kepada KPI Daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan kewenangan menteri. Dukungan tersebut dapat berupa penetapan pedoman/formula besaran anggaran yang mencukupi dan personel kesekretariatan yang memadai agar KPI Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

KPI Pusat pun membuat standardisasi minimum anggaran untuk KPI Daerah dengan mengeluarkan SE Nomor 4 Tahun 2024 dengan besaran minimum yang ideal Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan tiga miliar rupiah). Hal tersebut dilakukan berdasarkan penyelidikan yang meliputi analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis) dan telaah empiris terhadap penganggaran KPI Daerah.

Parameter yang digunakan meliputi klusterisasi jumlah penyiaran serta jumlah penduduk dan luas wilayah kerja dengan harapan dapat menghasilkan suatu formulasi untuk menciptakan standar minimum anggaran bagi KPI Daerah untuk menunjang kinerjanya. Sesungguhnya apa yang telah tertulis di atas sudah cukup jelas secara hukum untuk mendukung KPI Daerah.

Dengan dasar hukum tersebut, para gubernur seharusnya menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan seperti yang dilakukan Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 152 Tahun 2024 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yakni sebesar Rp 5,3 miliar untuk KPI Daerah





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