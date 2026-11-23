KPAI mendesak penyelarasan hukum antara Indonesia dan Singapura demi pemulangan 17 anak korban perdagangan bayi. Polda Jabar vonis 19 terdakwa pada Juli 2026 dalam jaringan adopsi ilegal.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) meminta pemerintah Indonesia dan Singapura menyelaraskan aturan hukum agar 17 korban perdagangan anak dapat segera dipulangkan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan 17 anak korban tindak pidana perdagangan orang yang berada di Singapura dapat kembali ke tanah air untuk memperoleh perlindungan dan layanan yang berkelanjutan.

Penyelarasan Norma Hukum Adopsi Internasional

Ai, perwakilan dari KPAI, menyatakan bahwa perbedaan aturan adopsi antara kedua negara menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kasus perdagangan bayi asal Jawa Barat yang dikirim ke Singapura melalui modus adopsi ilegal. Di Singapura, proses pemindahan dan pengangkatan anak tersebut dipandang sebagai praktik adopsi yang sah, sementara di Indonesia jaringan tersebut telah diproses secara hukum.

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KPAI mendorong otoritas pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura untuk segera menyelaraskan norma hukum dan memperkuat hubungan diplomasi dalam penanganan anak. Ai menegaskan bahwa harmonisasi peraturan ini krusial agar anak-anak yang menjadi korban dapat mendapatkan status perlindungan yang jelas dan tidak terhambat oleh perbedaan perspektif legal antar negara.

Status Korban dan Prosedur Pemulangan

Berdasarkan data KPAI, sebanyak 17 anak telah berada di Singapura, sedangkan delapan anak lainnya berada di Indonesia. Dari 17 anak di Singapura, 10 di antaranya telah mendapatkan putusan adopsi, sementara tujuh lainnya masih menjalani proses yang ditangguhkan. KPAI juga mendorong penguatan kerja sama penegakan hukum lintas negara untuk memastikan nasib para korban tersebut.

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Konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (23/11/2026) menjadi momentum penting bagi KPAI untuk menyuarakan urgensi pemulangan anak-anak tersebut. Ai menekankan bahwa proses diplomasi harus berfokus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga melindungi hak-hak dasar anak korban.

Koordinasi Polri dan Perspektif Singapura

Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan tersangka warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam aktivitas perdagangan bayi di Singapura. Menurut Yolanda, otoritas Singapura masih memandang proses tersebut sebagai pengangkatan anak atau adopsi, sehingga tidak ada penahanan terhadap pelaku di wilayah tersebut.

Yolanda menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Indonesia, aktivitas perdagangan bayi dilakukan oleh jaringan yang berada di dalam negeri. Dia menyatakan bahwa yang melakukan aktivitas murni adalah pelaku yang berada di Indonesia, sehingga proses penindakan difokuskan pada jaringan domestik yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Vonis Terdakwa dan Langkah Diplomasi Selanjutnya

Sebelumnya, kasus perdagangan bayi lintas negara ini diungkap Polda Jawa Barat pada 2025. Dalam pengembangannya, polisi menemukan puluhan bayi menjadi korban jaringan perdagangan dengan modus adopsi, termasuk bayi yang dikirim ke Singapura. Sebanyak 19 terdakwa dalam perkara tersebut telah dijatuhi vonis oleh PN Bandung pada Juli 2026, menandai berakhirnya tahap persidangan domestik.

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Yolanda juga menyinggung perlunya keterlibatan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menindaklanjuti persoalan diplomasi dengan pemerintah Singapura. Kemlu diharapkan dapat memberikan tanggapan terkait bagaimana proses diplomasi dengan Singapura dapat memfasilitasi pengembalian anak-anak yang masih berada di wilayah tersebut, sambil memastikan aspek hukum internasional terpenuhi secara proporsional.